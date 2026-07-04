Dopo ben cinquantatré anni, lo storico record italiano degli 800 metri maschili è stato infranto. L'impresa, compiuta da Francesco Pernici, ha suscitato la reazione ironica e affettuosa di Marcello Fiasconaro, l'atleta che deteneva il primato dal lontano 1973. Dal Sudafrica, Fiasconaro ha commentato con il suo spirito inconfondibile: “Peccato avere questi 77 anni nelle gambe, altrimenti mi riverrebbe voglia di mettere i chiodi alle scarpette e tornare in pista…”. Un'affermazione che racchiude il suo legame indissolubile con l'atletica e la sua passata gloria.

Un'eredità sportiva e il nuovo capitolo

Il primato di Marcello Fiasconaro, un tempo leggendario, era stato stabilito il 27 giugno 1973 all’Arena di Milano con un tempo eccezionale di 1’43"7. Questa prestazione lo aveva reso non solo record italiano, ma anche record mondiale per un periodo di tre anni, prima di essere superato da Alberto Juantorena. Per oltre mezzo secolo, quel tempo è rimasto un riferimento inarrivabile per il mezzofondo azzurro. Ieri sera, a Nancy, Francesco Pernici ha riscritto la storia, fermando il cronometro a 1’43"6, superando il vecchio primato di un solo decimo di secondo. Fiasconaro ha espresso la sua gioia per il giovane atleta, sottolineando l'importanza dello stile della vittoria: “Sono felice per lui, soprattutto perché ha battuto il mio record con una gara tutta in testa, non come terzo: si corre così, con coraggio”.

Il ritorno in Italia e il brindisi al successore

Nonostante i suoi 77 anni, Marcello Fiasconaro mantiene uno spirito vivace, dedicandosi oggi al golf e non più alla corsa agonistica o amatoriale. Tuttavia, il legame con l'Italia e con il mondo dell'atletica rimane forte. L'ex primatista ha annunciato un prossimo ritorno nel suo paese d'origine: “Torno spesso in Italia, l’ultima volta è stato a Trento”. Tra circa tre settimane, sarà a Castelbuono, in provincia di Palermo, il paese di suo nonno, dove si terrà un'importante gara di 10 km. L'occasione sarà intrisa di un'emozione particolare per Fiasconaro: “Mi farà uno strano effetto sbarcare e pensare che non sono più il primatista…”. Sarà, a suo dire, il momento ideale per un brindisi simbolico a Pernici e per salutare definitivamente il suo storico record del ’73, un gesto di passaggio di testimone che unisce due generazioni di campioni.