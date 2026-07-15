Una svolta significativa è stata annunciata nella copertura televisiva dell’atletica femminile. L’Ebu, Unione Europea di Radiodiffusione, in collaborazione con European Athletics, ha pubblicato nuove linee guida per assicurare una rappresentazione rispettosa delle atlete, contrastando efficacemente la sessualizzazione delle immagini. Queste indicazioni, sviluppate anche grazie al contributo di atlete olimpiche di spicco come Holly Bradshaw e Ivana Španović, mirano a valorizzare le competenze tecniche e a salvaguardare la dignità delle donne nello sport.

Nuove direttive per le riprese televisive

Le nuove linee guida raccomandano esplicitamente di evitare angolazioni di ripresa dal basso, specialmente durante le gare di corsa. Si preferiscono invece inquadrature frontali e meno ravvicinate, in particolare nei momenti di maggiore tensione o fatica, come la partenza o il cedimento sulla pista. L’obiettivo primario è innalzare gli standard editoriali, ponendo l’accento sulle competenze tecniche delle atlete e garantendo la loro professionalità e dignità in ogni fase della competizione.

Il contesto dell'iniziativa e il supporto delle atlete

Il documento, intitolato “Raising the Bar: Guidelines for respectful media coverage in women’s athletics”, è frutto di una stretta collaborazione con European Athletics e ha ricevuto il pieno sostegno di atlete di alto livello quali Holly Bradshaw, Ivana Španović e Blanka Vlašić.

Questa iniziativa rappresenta una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni riguardo l’oggettivazione delle prestazioni atletiche femminili sullo schermo. Propone esempi visivi chiari e pratici su come realizzare riprese che esaltino la tecnica e l’emozione, senza mai compromettere la dignità delle atlete.

Dettagli e motivazioni delle direttive

Il documento, che si estende per ventitré pagine, non impone regole rigide ma fornisce linee guida pratiche. L'intento è quello di prevenire l'uso di angolazioni compromettenti, come riprese dal basso o inquadrature eccessivamente ravvicinate, e di limitare l’impiego di slow-motion che non aggiungano un reale valore tecnico o narrativo alla trasmissione.

È stato evidenziato che la sessualizzazione delle atlete, spesso veicolata attraverso angolazioni selettive e scelte di montaggio specifiche, continua a rappresentare una preoccupazione significativa nelle trasmissioni sportive. Le scelte visive, infatti, possono profondamente influenzare la percezione del pubblico, distogliendo l’attenzione dalle abilità tecniche e perpetuando stereotipi dannosi.

Holly Bradshaw ha sottolineato come la posizione delle telecamere possa distrarre le atlete durante la competizione e come i contenuti in slow-motion possano essere diffusi sui social media in modi inappropriati, attirando attenzioni indesiderate e non pertinenti alla performance sportiva. Le linee guida sono ora a disposizione di tutti i broadcaster coinvolti nella copertura dell’atletica femminile, con l'obiettivo di promuovere un cambiamento positivo e duraturo.