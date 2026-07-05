Larissa Iapichino ha scritto una pagina storica per l'atletica italiana, stabilendo un nuovo record nazionale nel salto in lungo durante la tappa di Diamond League a Eugene. Con un balzo di 7,12 metri, la quasi ventiquattrenne fiorentina ha superato di un solo centimetro il primato detenuto dalla madre, la leggendaria Fiona May, dal 1998. Il risultato è stato raggiunto al primo tentativo, spinta da un vento favorevole di +1,8 m/s. Il precedente record di 7,11 metri, stabilito a Budapest nell’agosto del 1998, quando Larissa non era ancora nata, conferendole un profondo significato generazionale.

Una questione di famiglia e di storia

Il primato di Fiona May, durato quasi ventotto anni, è caduto in una giornata che resterà impressa nella memoria dell’atletica italiana. Per Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Oro, questo successo rappresenta il superamento di una "questione para-freudiana", una sfida personale: superare il record materno. Il salto decisivo è stato frutto di rincorsa perfetta e ottima esecuzione tecnica.

La gara e gli altri successi

Dopo il salto-record, la gara di Larissa Iapichino è proseguita con tre nulli, una rinuncia e un salto più modesto. Nonostante la misura straordinaria, non è bastata per la vittoria: l’americana Tara Davis-Woodhall ha risposto con un 7,13 metri, aggiudicandosi il primo posto.

Tuttavia, per Iapichino, è stata una giornata "da celebrare" in famiglia. Nello stesso meeting, l'Italia ha brillato anche con Leonardo Fabbri, vincitore della gara del getto del peso con un lancio di 22,74 metri, ottenuto al primo tentativo e costituente il "primato mondiale stagionale".

Dettagli tecnici del record

Il record italiano di Larissa Iapichino, pari a 7,12 metri, ha migliorato il suo personale di sei centimetri; il precedente era di 7,06 metri, realizzato a Palermo nel maggio 2025. Il primato è stato ottenuto con vento regolare e si configura anche come il "miglior risultato europeo stagionale". La misura di 7,12 metri, centrata al primo salto, evidenzia la sua eccellente condizione atletica.