I Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, svoltisi a Firenze, si sono conclusi all'insegna della nuova generazione di atleti nati nel 2005. Tra i protagonisti, Matteo Sioli ha trionfato nel salto in alto, eguagliando il suo primato personale con 2,30 metri. La sua vittoria ha assunto particolare rilievo anche per la partecipazione di Gianmarco Tamberi, che si è classificato sesto, non riuscendo a superare i 2,20 metri.

La manifestazione ha visto altri giovani talenti sul podio. Nel salto in lungo, Francesco Inzoli ha stabilito un nuovo limite personale con 8,27 metri, migliorando di due centimetri la sua precedente prestazione.

Nei 100 ostacoli, Celeste Polzonetti ha chiuso in 12,74 secondi, a soli cinque centesimi dal record italiano. Nadia Battocletti ha completato una doppietta eccezionale, vincendo i 1500 metri (4'17"29) dopo il successo nei 5000 metri. Edoardo Scotti ha dominato i 400 metri con 44"96, mentre nei 200 metri Filippo Dezza (20"48) ha preceduto Fausto Desalu (20"58).

La prova di Tamberi e gli Europei di Birmingham

La gara del salto in alto ha evidenziato la difficile situazione di Gianmarco Tamberi. Il campione non è andato oltre i 2,20 metri, superati al terzo tentativo. Presentatosi con una fasciatura al piede destro, Tamberi è stato eliminato a 2,24 metri dopo tre errori. Questa prestazione mette a rischio la sua partecipazione ai Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Per gli Europei, Tamberi potrà contare unicamente sulla wild card a lui riservata in quanto campione in carica. Dalla stagione precedente, infatti, non ha mai raggiunto la misura minima di qualificazione di 2,27 metri. La sua presenza alla rassegna continentale dipenderà quindi dalla decisione di avvalersi di questa opportunità, in un momento cruciale per la sua stagione agonistica.

La generazione 2005 protagonista verso gli appuntamenti internazionali

Nel frattempo, la generazione 2005 ha confermato il suo grande potenziale. Nonostante l'assenza di Mattia Furlani, Matteo Sioli, Francesco Inzoli e Celeste Polzonetti hanno conquistato i rispettivi titoli nazionali. Queste vittorie, ottenute a sole due settimane dagli Europei di Birmingham, sottolineano la qualità del vivaio italiano, proiettando questi giovani atleti come futuri protagonisti dell'atletica leggera nazionale e internazionale.