Felix Auger-Aliassime ha espresso il suo disappunto per una regola del tennis dopo la vittoria contro Alejandro Davidovich Fokina a Wimbledon. Nel corso del match, disputato nella settima giornata del torneo, il canadese si è trovato a gestire una situazione controversa: mentre stava servendo per il match nel quarto set, Davidovich Fokina ha richiesto un medical timeout, il secondo della partita, dopo aver annullato due match point. Al rientro in campo, lo spagnolo è riuscito a strappare il servizio ad Auger-Aliassime, prolungando il set e portando la sfida al quinto parziale.

Alla fine, però, il terzo favorito del tabellone si è imposto con un netto 6-1 nel set decisivo, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale contro Novak Djokovic.

Al termine dell’incontro, Auger-Aliassime ha avuto un breve confronto con Davidovich Fokina per chiarire la propria posizione sull’episodio. Il canadese ha dichiarato: “Le interazioni tra me e lui, non voglio entrarci. Se vuole venire qui e parlarne, può farlo. Ma lui conosce la mia opinione. Questa è una di quelle cose su cui ho divergenze con alcune persone nel circuito. Loro sanno cosa penso. Questo è ciò che conta di più”.

La critica alla regola del medical timeout

Auger-Aliassime ha poi spiegato la sua posizione, sottolineando come la regola attuale consenta ai giocatori di interrompere il gioco per un problema medico acuto anche durante il servizio dell’avversario.

“Ora, quello che posso dire è che penso che la regola debba cambiare. Penso che, ovviamente, finché la regola resta così, un giocatore la userà a proprio vantaggio. È molto semplice: se sei seriamente infortunato, mentre il gioco dell’avversario è in corso, nel mezzo del suo servizio, il cronometro è attivo, praticamente se sei davvero infortunato, perdi ogni punto fino a quando puoi chiamare il fisioterapista. Se il fisioterapista ti aiuta a recuperare, giochi il tuo turno di servizio. Se sei seriamente infortunato, allora ti ritiri, ovviamente. Ma fermarsi nel mezzo del servizio dell’avversario per chiamare il fisioterapista, penso sia una vergogna di regola. Non vedo nessun altro sport dove si possa fare.

Segnatevi le mie parole. È una vergogna di regola”.

Nonostante il momento di tensione, non sembrano esserci attriti personali tra i due tennisti, ma piuttosto una divergenza di opinioni su una questione regolamentare che potrebbe avere ripercussioni anche in futuro.

Il match combattuto e la sfida con Djokovic

La sfida tra Auger-Aliassime e Davidovich Fokina è stata combattuta, con il canadese che ha messo a segno 66 vincenti e 27 ace. Il match avrebbe potuto concludersi già nel quarto set, se non fosse intervenuto il medical timeout che ha temporaneamente cambiato l’inerzia della partita. Davidovich Fokina, reduce da una striscia di sette vittorie consecutive dopo il titolo a Maiorca, ha lottato fino all’ultimo, dovendosi arrendere alla maggiore incisività dell’avversario nel set decisivo.

Ora Auger-Aliassime si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon, in quello che sarà il loro primo confronto sull’erba dal 2022. Una sfida che promette scintille per il canadese, testa di serie numero tre, che cercherà di superare un avversario di alto calibro per proseguire il suo cammino a Wimbledon.