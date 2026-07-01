L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha fornito rassicurazioni a cittadini e operatori riguardo il regolare svolgimento del trasporto marittimo in vista delle pre-regate della Coppa America, in programma a Napoli a settembre 2026, e della successiva competizione internazionale nell'estate del 2027. Il presidente Eliseo Cuccaro ha chiarito che, sebbene il settore marittimo sia coinvolto dall'importante evento, “non ci saranno disagi” significativi per i collegamenti.

Cuccaro ha dettagliato come tutte le istituzioni interessate stiano operando in stretta collaborazione per assicurare la massima efficienza e minimizzare ogni potenziale impatto.

Un'attenta analisi del campo gara, degli orari e delle rotte ha evidenziato che la manifestazione influenzerà le percorrenze sulla tratta Napoli-Ischia, rendendo necessario un cambio di percorso. Tuttavia, il presidente ha sottolineato che tale modifica non sarà “tanto impattante in termini di tempo”, prevedendo al massimo la necessità di “modificare gli accosti nel range che va dai 5 ai 10 minuti”. Queste lievi alterazioni riguarderanno principalmente il periodo delle regate del 2027, che si svolgeranno nel clou dell'estate. Per quanto concerne settembre 2026, i disagi saranno “veramente pochissimi”, in quanto si tratta di un periodo in cui le frequenze degli accosti sono già diversamente scadenzate.

Logistica e Preparativi per le Pre-regate

Le pre-regate di Coppa America si svolgeranno a Napoli nelle giornate del 26 e 27 settembre 2026. Per l'occasione, la base navale di Nisida è stata designata per ospitare le imbarcazioni che si sfideranno. Le barche impiegate saranno gli AC40, scafi più agili e di dimensioni ridotte, già utilizzati con successo nelle sfide preliminari tenutesi a maggio nel Golfo di Cagliari. Questa scelta logistica mira a ottimizzare la gestione dell'afflusso di team e mezzi, in attesa che l'area di Bagnoli sia completamente pronta per la competizione del 2027, quando diventerà la base operativa principale per tutti i team velici internazionali.

Bagnoli: Lavori di Bonifica e Rigenerazione Urbana

In vista dell'appuntamento con la Coppa America, i lavori di bonifica e rigenerazione urbana nell'ex area Italsider di Bagnoli procedono a ritmo serrato. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato come il programma di riqualificazione abbia subito una significativa accelerazione proprio grazie all'assegnazione della prestigiosa manifestazione alla città. L'obiettivo primario è completare tutte le operazioni entro il primo ottobre, al fine di consegnare le aree ai team per la realizzazione degli hangar destinati alle imbarcazioni. Il processo di trasferimento delle sabbie dragate verso il Belgio è già stato avviato, con la partenza di una prima nave che fungerà da test operativo per calibrare i tempi e assicurare la rotazione efficiente dei numerosi trasporti necessari.