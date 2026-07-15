Il campione del mondo Francesco Bagnaia, portacolori del Ducati Lenovo Team, si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di oggi presso il prestigioso Policlinico di Modena. L’équipe medica, guidata dal professor Luigi Tarallo e operante all’interno della Clinica Ortopedica diretta dal professor Fabio Catani, ha concluso l’intervento regolarmente e senza alcuna complicazione. La notizia, di grande rilevanza per il mondo della MotoGP, è stata prontamente comunicata sia dal team Ducati sia dallo stesso pilota torinese, confermando il buon esito della procedura.

La squadra ha ribadito che l’operazione si è svolta senza intoppi, un elemento fondamentale per il percorso di recupero. Bagnaia, sfruttando al meglio la pausa estiva del calendario MotoGP, inizierà immediatamente un programma intensivo e mirato di recupero e riabilitazione. L’obiettivo primario, come specificato da Ducati, è quello di rientrare in pista per il British Grand Prix, appuntamento cruciale in programma dal 7 al 9 agosto a Silverstone. Questo rientro sarà ovviamente compatibile con l’evoluzione post-operatoria e il pieno recupero funzionale dell’arto.

La fasciotomia endoscopica: un intervento frequente tra i piloti

La fasciotomia endoscopica rappresenta una procedura chirurgica ben nota e spesso adottata nell'ambiente del motociclismo professionistico per trattare il cosiddetto sindrome compartimentale.

Questa condizione è una problematica diffusa tra i piloti, causata dalle estreme e ripetute sollecitazioni muscolari a cui è sottoposto l’avambraccio durante le gare. L’intervento consiste nell’apertura della fascia muscolare, un tessuto connettivo che avvolge i muscoli, al fine di ridurre la pressione interna e ripristinare un adeguato flusso sanguigno. Tale procedura è essenziale per garantire un recupero funzionale più rapido e, soprattutto, sicuro per l'atleta, permettendogli di tornare alle massime prestazioni senza rischi.

Per Francesco Bagnaia, il percorso di riabilitazione che lo attende sarà di importanza capitale per assicurarsi di presentarsi nelle migliori condizioni fisiche e atletiche al prossimo appuntamento del mondiale.

Il pilota avrà a disposizione circa tre settimane per completare il programma di recupero intensivo. L'ambizione è chiara: tornare pienamente competitivo e in grado di lottare per le posizioni di vertice già dalla prima gara della seconda parte di stagione, un periodo che si preannuncia decisivo.

Obiettivo Silverstone e la seconda metà della stagione

Il rientro in pista è dunque fissato per il Gran Premio di Gran Bretagna, che si terrà sul circuito di Silverstone dal 7 al 9 agosto. Il team Ducati e Bagnaia intendono sfruttare al massimo la pausa estiva per consentire al pilota di recuperare completamente le forze e la piena funzionalità dell'avambraccio, confidando in un decorso post-operatorio senza alcun tipo di complicazione.

La seconda metà della stagione si prospetta come un momento cruciale per il pilota torinese, che punta a migliorare significativamente le proprie prestazioni dopo una prima fase di campionato non priva di sfide e difficoltà.

Le prossime undici gare saranno altresì determinanti non solo per l'andamento della stagione in corso, ma anche per il futuro di Bagnaia con la prestigiosa casa di Borgo Panigale. Con Ducati, infatti, il pilota ha già scritto pagine importanti della storia della MotoGP, conquistando due titoli mondiali nelle stagioni 2022 e 2023. Il successo definitivo dell’intervento chirurgico e la rapidità con cui avverrà la riabilitazione saranno, di conseguenza, fattori cruciali e imprescindibili sia per il prosieguo della sua stagione attuale sia per le ambizioni complessive del team Ducati nel campionato.