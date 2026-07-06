La FIFA ha annunciato il 5 luglio una decisione che ha scosso il mondo del calcio: la sospensione della squalifica automatica di un turno inflitta a Folarin Balogun. Questa mossa cruciale rende l'attaccante disponibile per l'imminente e attesa sfida contro il Belgio. La determinazione, presa in base all'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, ha immediatamente generato un'ondata di reazioni contrastanti, con la Federazione belga che si è dichiarata «stupefatta» e ha manifestato l'intenzione di impugnare la scelta.

Il contesto della vicenda risale all'espulsione di Balogun durante la partita degli ottavi di finale contro la Bosnia-Erzegovina.

L'intervento del giocatore su Tarik Muharemović aveva comportato una squalifica automatica di un turno, che avrebbe dovuto impedirgli di partecipare al match successivo. Tuttavia, l'organo di governo del calcio mondiale ha scelto di sospendere l'esecuzione della sanzione per un periodo di prova di un anno. Questa condizione permette al centravanti statunitense di essere regolarmente schierato contro la nazionale belga, una decisione che ha acceso un vivace dibattito.

Le reazioni divergenti alla decisione FIFA

La sorprendente mossa della FIFA ha provocato un'ampia gamma di reazioni. Da un lato, il presidente Donald Trump ha prontamente utilizzato la piattaforma Truth Social per esprimere il suo ringraziamento alla FIFA, definendo la decisione come il ribaltamento di una «grande ingiustizia».

Dall'altro lato, la Federazione belga (RBFA) ha espresso il proprio profondo sconcerto, dichiarandosi «stupefatta» e annunciando l'intenzione di «studiare tutte le opzioni possibili». L'obiettivo dichiarato della RBFA è tutelare i diritti delle squadre partecipanti e preservare l'integrità del gioco, mettendo in discussione la validità della decisione.

Il ricorso della Federazione belga e la richiesta di trasparenza

In risposta alla decisione, la RBFA ha immediatamente dichiarato di non aver ricevuto alcuna spiegazione formale da parte della FIFA. Per ovviare a questa mancanza, ha inviato una richiesta ufficiale per ottenere una copia della decisione motivata, considerata essenziale per comprendere le basi giuridiche della sospensione.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, la Federazione belga ha deciso di procedere con l'impugnazione dell'eligibilità di Balogun per la partita. Tuttavia, la FIFA ha respinto la richiesta belga, classificandola come un ricorso non ammissibile, aggravando ulteriormente le tensioni tra le parti.

L'articolo 27 e le polemiche sulla motivazione

La decisione della FIFA è stata giustificata esclusivamente con l'applicazione dell'articolo 27 del Codice Disciplinare. Questa specifica norma consente di sospendere l'esecuzione di una sanzione per un periodo di prova di un anno, con la clausola che la sanzione venga attivata solo in caso di una nuova infrazione di natura e gravità simili. La reazione della RBFA è stata particolarmente veemente: la Federazione ha definito la scelta «incomprensibile» e ha annunciato un ricorso formale, denunciando apertamente la mancanza di trasparenza da parte dell'organo di governo del calcio mondiale.

L'organo belga ha inoltre sottolineato di non aver ricevuto alcuna motivazione scritta, una circostanza che, a loro avviso, rende estremamente difficile intraprendere qualsiasi azione legale o sportiva efficace per tutelare i propri interessi e quelli della competizione.