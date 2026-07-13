La Regione Basilicata ha rinnovato l’erogazione dei “Buoni Sport”, una misura fondamentale che negli ultimi anni ha permesso a numerosi cittadini lucani, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico, di accedere con maggiore facilità alla pratica sportiva. Questa iniziativa offre contributi diretti a sostenere le spese per attività motorie e sportive, promuovendo l’inclusione e il benessere all’interno delle comunità.

Il finanziamento complessivo per l’attuale edizione ammonta a 119 mila euro, una cifra che potrà essere ulteriormente incrementata dalle economie derivanti dalla precedente edizione della misura, attualmente in fase di accertamento.

L’assessore regionale allo sport, Francesco Cupparo, ha ufficializzato il rinnovo, evidenziando l’importanza strategica di questa politica per il territorio.

I buoni potranno essere concessi ai Comuni della Basilicata in maniera proporzionale, garantendo una distribuzione equa sul territorio regionale. Ogni beneficiario potrà ricevere un contributo massimo di 300 euro, da utilizzare per coprire le spese relative alla pratica sportiva svolta presso impianti e strutture, sia pubbliche che private, dedicate alle attività motorie e sportive.

Francesco Cupparo ha ribadito la visione alla base di questa iniziativa, sottolineando il suo impatto sociale: “I Buoni Sport rappresentano una misura concreta che permette a tante famiglie in difficoltà di non rinunciare all’attività motoria per ragioni economiche.

Lo sport non deve essere un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti. Investire nello sport significa investire nella salute, nella prevenzione e nella qualità della vita delle comunità lucane.”

Strategie regionali per la promozione sportiva

Oltre al rinnovo dei “Buoni Sport”, la Regione Basilicata sta attivamente perseguendo ulteriori opportunità di finanziamento e sviluppo nel settore sportivo. L’assessore Cupparo ha infatti annunciato la candidatura della Regione al nuovo Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori per il periodo 2023-2025. Questo fondo è previsto da un Decreto del Ministro per lo Sport del 29 dicembre 2025 e rappresenta un’ulteriore risorsa per sostenere e ampliare l’accesso allo sport a livello locale.

La misura dei “Buoni Sport” si inserisce in un quadro più ampio di iniziative regionali volte a favorire l’accesso universale allo sport, con un’attenzione particolare rivolta ai nuclei familiari che affrontano difficoltà economiche. Questo impegno riflette una strategia integrata per il benessere e lo sviluppo sociale dell’intera regione.

Grandi eventi e sviluppo territoriale attraverso lo sport

Il sostegno allo sport in Basilicata è parte integrante di una strategia regionale più ampia che include anche l’organizzazione di grandi eventi sportivi e la promozione di iniziative mirate all’inclusione sociale, alla prevenzione sanitaria e alla valorizzazione del territorio. Un esempio significativo di questa visione è il programma “Basilicata Coni Sport 2026 – Sport Invaders”, presentato nel giugno 2026.

Questo ambizioso programma coinvolgerà l’intero territorio regionale con l’organizzazione di quattordici eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale. Saranno coinvolte oltre quaranta discipline sportive, con la partecipazione attesa di migliaia di atleti, tecnici, accompagnatori e famiglie, generando un notevole impatto sul tessuto sociale ed economico locale.

Tali iniziative, sostenute da risorse sia nazionali che regionali, mirano a rafforzare il legame tra sport, istituzioni e comunità locali. L’obiettivo primario è promuovere la coesione sociale, incentivare il turismo sportivo e stimolare lo sviluppo economico dell’intera regione, utilizzando lo sport come veicolo privilegiato di crescita e promozione territoriale.