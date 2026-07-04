Bebe Vio, celebre campionessa paralimpica, mondiale ed europea di fioretto, ha intrapreso una nuova e stimolante sfida sportiva. L'atleta ha fatto il suo esordio nei 100 metri piani ai Campionati Italiani Assoluti di atletica paralimpica, un evento di rilievo svoltosi allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto il quattro e il cinque luglio. Questo debutto ha segnato un momento significativo nel suo percorso sportivo, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera agonistica.

Bebe Vio ha espresso grande entusiasmo per questa esperienza, sottolineando un approccio inedito alla competizione.

"È la prima volta che posso andarci senza pensare al risultato: per una volta non interessa a nessuno come andrà, ed è una sensazione bellissima, anche se arrivassi ultima, andrebbe bene così", ha dichiarato la campionessa, evidenziando una prospettiva serena e focalizzata sul puro piacere della partecipazione. Ha poi aggiunto, descrivendo il suo ingresso nel mondo dell'atletica: "Usare le gambe è una novità assoluta, ma mi sto divertendo tantissimo".

L'atleta ha posto l'accento sul valore e il supporto del gruppo di giovani della sua fondazione, che la sta accompagnando in questo percorso. "Sono bambini che ho visto crescere. Mi sento un po’ la più anziana, perché loro sono molto più giovani di me, ma sono proprio loro a spiegarmi come funzionano le gare, le protesi da corsa, la partenza", ha raccontato, sottolineando il ruolo di mentori e guide che questi giovani atleti ricoprono per lei in questa nuova disciplina.

Il sostegno tecnico e istituzionale per l'atletica

Vio ha riconosciuto il ruolo cruciale del suo preparatore atletico, una figura fondamentale nel suo passaggio dalla scherma all'atletica. "Continua naturalmente a lavorare anche nella scherma, ma non potevo immaginare di affrontare questo percorso senza di lui: ci conosciamo benissimo", ha affermato, evidenziando la profonda intesa e fiducia reciproca. Ha inoltre sottolineato l'importanza del sostegno ricevuto dall'attuale commissario tecnico della velocità, da lei definito "il migliore che ci sia in Italia", e l'appoggio della Polizia. Tutti questi elementi sono considerati da Vio indispensabili per costruire "qualcosa di importante" e duraturo in questa sua nuova avventura nell'atletica paralimpica.

Il percorso di qualificazione e il debutto ufficiale

Il debutto ufficiale di Bebe Vio nei 100 metri T62, che le ha aperto le porte ai Campionati Assoluti, è avvenuto in una prova territoriale interregionale svoltasi a Casal del Marmo. In quell'occasione, l'atleta ha concluso la gara con un tempo di 14,75 secondi, un risultato che le ha permesso di ottenere un punteggio di 1.049 punti. Questo eccellente piazzamento le ha garantito la qualificazione per gli Assoluti di Grosseto del quattro e cinque luglio, confermando in modo tangibile il suo ingresso formale e promettente nel mondo dell'atletica paralimpica.