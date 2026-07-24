BeGreat ha portato al Giffoni Film Festival il suo roadshow "Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream", riaffermando il proprio impegno nella promozione e nel sostegno dei giovani talenti. L'evento, ospitato nell'ambito della rinomata manifestazione, ha visto la partecipazione di Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, che ha evidenziato il valore del progetto nel fornire strumenti concreti ai giovani per realizzare i propri sogni, sportivi e formativi.

"BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e si impegna a fornire loro gli strumenti necessari per permettere di proseguire i propri sogni e raggiungerli, affiancando a una carriera sportiva ambiziosa anche una carriera formativa altrettanto ambiziosa", ha dichiarato De Salvia.

L'atleta ha sottolineato come la forza di BeGreat risieda nella capacità di offrire un supporto che va oltre l'aspetto economico, focalizzandosi sull'accompagnamento personale: "Non significa soltanto promuoverli o sostenerli sul piano economico, ma soprattutto aiutarli sul piano personale. Il nostro obiettivo è creare una rete tra imprese e grandi professionisti per cercare di mettere questi giovani atleti nelle migliori condizioni possibili, accompagnandoli in un percorso che richiede impegno, sacrificio e grande determinazione".

Un Ecosistema per il Talento e la Crescita

Il progetto mira a costruire un ecosistema che valorizzi il talento in ogni sua dimensione, offrendo opportunità e una solida rete di sostegno.

"Parliamo di ragazzi che sono in procinto di affrontare grandi sfide e di compiere gli sforzi necessari per raggiungere risultati importanti anche in contesti internazionali e a livello mondiale. Pensiamo alle Olimpiadi, alle Coppe delle Nazioni e a tutte quelle competizioni che rappresentano il sogno di ogni atleta. Per arrivare a questi traguardi il talento da solo non basta: servono opportunità, persone che credano in te e una rete capace di sostenerti lungo tutto il percorso", ha spiegato De Salvia.

La presenza di BeGreat al Giffoni Film Festival si inserisce in un percorso già consolidato in altri festival cinematografici. "Nel contesto di Giffoni, che proprio nell’ultimo anno si è aperto anche al mondo dello sport, BeGreat trova la sua collocazione naturale nella condivisione di valori.

Qui si parla di giovani, di crescita, di sogni e di futuro, ed è esattamente ciò che vogliamo fare anche noi attraverso il nostro progetto", ha affermato l'ambassador.

Dialogo su Sport, Formazione e Innovazione

L'evento ha riunito numerosi rappresentanti del mondo sportivo, educativo e imprenditoriale. La giornata, moderata da Carola Salvato, ha esplorato temi cruciali come la resilienza, la disciplina e il ruolo delle opportunità nella crescita degli atleti. Significative le testimonianze di Luigi Busà, campione olimpico di karate, e Paolo Longhi, founder di I’mPossible, che hanno enfatizzato l'importanza di una mentalità vincente e del supporto della comunità. Flavio Finozzi della LUISS Sport Academy ha illustrato il valore della dual career e la necessità di formare atleti consapevoli, mentre Ginevra Topa, studentessa-atleta di kickboxing, ha offerto la prospettiva delle nuove generazioni.

Il rapporto tra sport e media è stato approfondito da Pier Paolo Mocci, mentre Lorenzo Guidi ha condiviso l'esperienza cinematografica legata al mondo sportivo.

In chiusura, BeGreat ha lanciato una call to action: costruire un ecosistema che sostenga il talento sportivo italiano, trasformando i sogni dei giovani in opportunità concrete di crescita e futuro. "Il nostro impegno è proprio quello di rendere possibile anche ciò che, all’inizio, sembra impossibile. Crediamo che, mettendo i giovani nelle condizioni giuste e offrendo loro gli strumenti necessari, possano trasformare i propri sogni in obiettivi concreti e raggiungere risultati che, da soli, sembrerebbero irraggiungibili", ha concluso Greta De Salvia.