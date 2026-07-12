L'Inghilterra ha conquistato l'accesso alle semifinali dei Mondiali, battendo la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari. La partita, valida per i quarti di finale, si è disputata a Miami Gardens, in un incontro intenso e combattuto.

La cronaca della partita

Nel primo tempo, la Norvegia è passata in vantaggio al trentaseiesimo minuto con Andreas Schjelderup, il cui tiro ha colpito il palo destro prima di entrare in rete. Nonostante il predominio nel possesso palla, l'Inghilterra è rimasta sotto fino al secondo minuto di recupero, quando Jude Bellingham ha pareggiato con un tiro ravvicinato, scatenando l'entusiasmo del pubblico.

L'equilibrio è stato spezzato nei tempi supplementari. Ancora una volta, Jude Bellingham ha firmato la rete decisiva al quarto minuto del primo tempo extra, completando la sua doppietta e garantendo la qualificazione. La Norvegia, alla sua prima apparizione nei quarti di finale del torneo, ha dimostrato carattere e capacità di sorprendere. Un gol norvegese nel secondo tempo era stato annullato dopo revisione VAR per un fallo in area, un episodio che ha aggiunto tensione all'incontro.

Contesto e prospettive

Il successo dell'Inghilterra è il frutto di una prestazione determinata. Schjelderup, alla sua seconda partenza da titolare, ha colpito con freddezza, mentre Bellingham ha confermato il suo ruolo cruciale con una doppietta decisiva.

Nonostante la presenza di Erling Haaland, la stella norvegese non è riuscita a trovare la via del gol in questa partita.

Ora l'Inghilterra è a un passo dalla finale mondiale. In semifinale, affronterà la vincente della sfida tra Argentina e Svizzera. L'altra semifinale sarà tra Francia e Spagna, promettendo un grande spettacolo di calcio internazionale.