La cerimonia di induzione nella Baseball Hall of Fame 2026 si terrà domenica 26 luglio, con inizio alle ore 13:30 (fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti) nella storica Cooperstown, New York. L’evento segnerà l’ingresso di tre nuove leggende del baseball: Carlos Beltrán, Andruw Jones e Jeff Kent. Nonostante l’indubbia importanza di questo appuntamento annuale per il mondo del baseball, la sua trasmissione sarà un’esclusiva di MLB Network e sarà disponibile in streaming su MLB.com. Entrambe le piattaforme, come noto, richiedono generalmente un abbonamento aggiuntivo, non incluso nei pacchetti base della maggior parte dei servizi televisivi a pagamento.

Questa scelta di non veicolare la cerimonia su reti televisive generaliste o su canali sportivi di più ampia diffusione, come ESPN o ABC, ha sollevato numerose perplessità e critiche tra gli appassionati. Molti hanno interpretato la decisione di limitare l’accessibilità di un momento così significativo come una mancanza di attenzione nei confronti dei tifosi, i quali avrebbero preferito una copertura più ampia e gratuita. A complicare ulteriormente la situazione, la cerimonia si svolgerà in contemporanea con diverse partite di Major League Baseball di rilievo per la corsa ai playoff. Tra queste figurano l’incontro tra Rays e Guardians, con inizio alle 12:15, e altre sfide cruciali come Blue Jays-Red Sox, Cubs-Pirates e Padres-Marlins, tutte programmate tra le 13:35 e le 13:40, creando una diretta sovrapposizione con l’evento di Cooperstown.

La cerimonia e i suoi protagonisti

L’edizione di quest’anno della cerimonia si preannuncia particolarmente ricca di presenze illustri, con un numero record di 61 membri della Hall of Fame attesi. La presentazione dei nuovi indotti vedrà figure di spicco del baseball: Carlos Beltrán sarà introdotto da Carlos Delgado, Andruw Jones da John Smoltz e Jeff Kent da Dusty Baker. La conduzione dell’evento sarà affidata a Brian Kenny, che per il decimo anno consecutivo ricoprirà il ruolo di master of ceremonies. La copertura televisiva su MLB Network avrà inizio già dalle ore 11:00 (ET), con una programmazione speciale che includerà approfondimenti dedicati ai nuovi membri, toccanti video tributi e interviste esclusive, alcune delle quali realizzate dal celebre Bob Costas.

Programmazione speciale e riflessioni

Oltre alla diretta della cerimonia, MLB Network ha previsto una serie di contenuti speciali che arricchiranno l’esperienza dei fan nei giorni immediatamente precedenti e successivi all’evento. Sabato 25 luglio, la rete trasmetterà uno speciale imperdibile con protagonisti Bob Costas e Joe Buck. Lunedì 27 luglio, invece, sarà la volta di un recap approfondito del weekend della Hall of Fame, trasmesso in diretta da Doubleday Field. Immediatamente dopo la conclusione della cerimonia di induzione, MLB Network proporrà la diretta della partita tra Los Angeles Angels e San Francisco Giants, seguita da un’analisi dettagliata della giornata sportiva su MLB Tonight.

Nonostante la ricchezza e la cura della programmazione offerta da MLB Network, la decisione di non rendere la cerimonia accessibile su reti più diffuse rimane un punto di forte critica per molti tifosi, che avrebbero desiderato celebrare l’ingresso dei nuovi membri nella Baseball Hall of Fame senza incontrare barriere di accesso, auspicando una maggiore inclusività per un evento di tale portata emotiva e storica.