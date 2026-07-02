Il gigante australiano del rugby, Ben Te Kura, ha ufficialmente intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando i Brisbane Broncos per dedicarsi al football americano. Il ventiduenne, con una statura imponente di due metri e sei centimetri e un peso di 121 chili, ha ottenuto la rescissione del contratto con la sua storica franchigia per trasferirsi negli Stati Uniti. Qui, in Arizona, si sta intensamente allenando con l'ambizioso obiettivo di debuttare nella NFL nel 2027.

Te Kura è già considerato uno dei più promettenti prospetti internazionali degli ultimi anni, e le aspettative sono alte, tanto da essere paragonato a Jordan Mailata.

Il celebre lineman dei Philadelphia Eagles ha compiuto un percorso simile, transitando con successo dal rugby australiano alla massima lega di football americano. "Sono profondamente grato ai Broncos per tutto il supporto che mi hanno offerto nel perseguire questa incredibile opportunità nella NFL", ha dichiarato Te Kura, commentando la sua decisione.

Un investimento strategico per la linea offensiva NFL

Il profilo fisico eccezionale di Ben Te Kura, combinato con la sua giovane età, lo rende un investimento ad alto potenziale per le franchigie NFL che necessitano di rinforzi sulla linea offensiva. Il giocatore ha già partecipato a un camp di football americano negli Stati Uniti e sta seguendo un programma specifico per aumentare ulteriormente la massa muscolare, preparandosi alle rigorose esigenze del ruolo di offensive tackle.

Sebbene il passaggio dal rugby alla NFL sia notoriamente complesso e comporti rischi significativi, il successo di Jordan Mailata offre un esempio concreto di come tale transizione possa portare a risultati straordinari. Mailata, infatti, ha siglato un contratto triennale da 66 milioni di dollari, una cifra che evidenzia la notevole differenza rispetto ai guadagni dei migliori atleti della National Rugby League australiana, che si attestano poco sotto il milione di dollari annuo. È riconosciuto che aspettarsi un impatto immediato come quello di Mailata sarebbe poco realistico, ma il potenziale intrinseco di Te Kura è tale da generare un forte interesse da parte di numerose squadre della lega.

Prospettive future e l'importanza dell'adattamento

Diverse squadre NFL stanno già monitorando attentamente la progressione di Ben Te Kura. Tra queste, i Cleveland Browns, i New York Giants, i Chicago Bears e i Miami Dolphins sono formazioni che negli ultimi anni hanno spesso affrontato sfide legate alla profondità e alla continuità della loro linea offensiva. Il successo finale di Te Kura dipenderà non solo dalle sue impressionanti doti fisiche, ma anche dalla sua capacità di adattarsi rapidamente alle regole, alle tecniche e ai ritmi intensi del football americano.

Il prossimo anno di allenamento si rivelerà cruciale per l'atleta, permettendogli di acquisire i fondamentali necessari e di affermarsi come uno dei principali prospetti internazionali in vista del 2027.

La sua scelta di lasciare il rugby per la NFL rappresenta una scommessa importante, ma al contempo un'opportunità economica e sportiva senza precedenti. Il percorso di Ben Te Kura sarà seguito con grande attenzione dagli osservatori di tutto il mondo, desiderosi di scoprire se riuscirà a seguire le orme di Jordan Mailata e a consolidarsi tra i professionisti del football americano.