Sono riaperte le candidature per la quinta edizione del Blue Ambassador Award, riconoscimento per la Blue Economy che valorizza iniziative di innovazione, tutela delle risorse e qualità della vita. L'iniziativa, promossa da Fondazione ITSSIxellence e Associazione MAR, culminerà con la cerimonia finale a Roma il 24 settembre 2026, durante la Rome Future Week.

Un premio inclusivo e sostenibile

Il Blue Ambassador Award si rivolge a chiunque contribuisca a un modello economico sostenibile, non solo al settore marittimo. Gli organizzatori affermano: “Il Premio parla a te”, invitando imprese e organizzazioni attive in energia, progettazione, logistica o formazione.

Un elemento distintivo è il ruolo centrale degli studenti ITS, che coordinano la Giuria Giovani, gestiscono la comunicazione e valutano i progetti con esperti, istituzioni e imprese, garantendo che le nuove generazioni definiscano il proprio futuro.

Evoluzione, categorie e partecipazione

Nato nel 2020 da Fondazione ITSSIxellence e Associazione MAR, e cresciuto nel Blue Planet Economy Expoforum, il premio si è evoluto nel 2026 in un percorso annuale più ampio. Questa espansione è frutto della partnership con ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile – e della piattaforma blueconomy.online, hub centrale dell'iniziativa.

I progetti concorrono in sette categorie: Economia circolare e rigenerativa; Logistica, mobilità sostenibile e connessioni sistemiche; Blue Social Responsibility; Marketing del territorio, sport, cultura e turismo inclusivi e sostenibili; Comunicazione Ecosistemica e Ocean Literacy; Design e Lifestyle Sostenibile; Blue Energy.

La valutazione si basa su innovazione, impatto ambientale, economico e sociale, originalità, coinvolgimento degli stakeholder, efficacia dei risultati e replicabilità.

La partecipazione è gratuita e online, con scadenza al 31 luglio. Le realtà premiate entreranno nella Comunità degli Ambassador, rete nazionale di innovatori della Blue Economy, e nello Yearbook delle eccellenze.

Esempi di progetti: sport e inclusione

Nel settore sportivo, l'Audace Sailing Team dell'Università di Trieste vede studenti costruire barche da regata con fibra di lino e resine riciclabili, puntando a competere con minimo impatto ambientale. Le imbarcazioni, classi Moth e 1001VELAcup, partecipano a sfide tecnologiche tra atenei.

Un altro progetto è PARKlife di Prologis Italy Management: un parco logistico trasformato in un "piccolo paese" con arte urbana, spazi ricreativi, inclusione sociale e campi sportivi aperti alla comunità. Coinvolge Echo Labs di Fercam & Dachser, che impiega rifugiati e persone in percorsi di inclusione, creando un luogo dinamico e partecipato.

Il contesto internazionale

Il Blue Ambassador Award si inserisce in un panorama globale di iniziative per la Blue Economy. Un esempio è il Black Sea Project Awards, che premia progetti innovativi nel bacino del Mar Nero, con candidature aperte fino al 15 agosto 2026 e cerimonia il 30 settembre a Burgas, in Bulgaria. Questi premi evidenziano la crescente importanza internazionale delle soluzioni sostenibili e inclusive.