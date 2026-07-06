Il wide receiver dei San Francisco 49ers, Brandon Aiyuk, si trova al centro di una controversia che potrebbe costargli oltre 18 milioni di dollari. La situazione si è aggravata dopo che il giocatore ha pubblicato un nuovo video su Instagram, rivolgendosi in toni polemici a Jayden Daniels, quarterback dei Washington Commanders ed ex compagno di squadra al college. Il rapporto tra i due sembra essersi deteriorato, evidenziato dal fatto che non si seguono più sui social media.

La disputa con i 49ers ha origine dalla decisione della franchigia di annullare le garanzie contrattuali di Aiyuk per le stagioni 2026 e 2027.

Questa mossa è stata una diretta conseguenza della sua mancata osservanza del protocollo di recupero per un infortunio al ginocchio subito due anni fa. Secondo quanto spiegato da Matt Maiocco, la squadra ha così acquisito la possibilità di recuperare fino a 18,4 milioni di dollari già versati al giocatore, sostenendo che Aiyuk non avrebbe rispettato i termini del suo contratto. Maiocco ha affermato: "Brandon Aiyuk ha offerto ai 49ers un'opportunità incredibile non rispettando i termini del suo contratto e andando in default dopo l'infortunio. Non presentandosi alle sessioni di riabilitazione e agli altri appuntamenti previsti, ha concesso ai 49ers la possibilità di annullare le garanzie residue e, a mio avviso, di cercare di recuperare gran parte del denaro già corrisposto."

Ripercussioni economiche e future incertezze

Le scelte di Aiyuk di non aderire al percorso di recupero stabilito hanno generato significative conseguenze finanziarie.

Non solo i 49ers non saranno più tenuti a versargli ulteriori compensi, ma potranno anche richiedere la restituzione di una porzione sostanziale del bonus alla firma, con stime che variano tra i 13,8 e i 18,4 milioni di dollari. Se Aiyuk avesse partecipato ad almeno un training camp, la squadra sarebbe stata obbligata a corrispondergli 27 milioni di dollari per la stagione in corso. Ora, il rischio concreto è che il giocatore debba restituire una somma ingente e che la sua carriera in NFL sia seriamente compromessa.

Il comportamento di Aiyuk, descritto come "immaturo" e potenzialmente "dannoso per lo spogliatoio", ha contribuito a un peggioramento dei rapporti personali, inclusa la relazione con Jayden Daniels.

A seguito della pubblicazione dei controversi video e della crescente pressione, Aiyuk ha intrapreso azioni concrete: ha licenziato il suo agente e si è rivolto direttamente alla NFL Players Association (NFLPA) per ottenere supporto.

La posizione dei 49ers e il segnale alla lega

La situazione contrattuale di Aiyuk è diventata un caso emblematico per la NFL. I San Francisco 49ers intendono lanciare un segnale forte per dissuadere altri giocatori dal seguire un percorso simile: firmare un'estensione, subire un infortunio e poi cercare di lasciare la squadra senza onorare gli accordi. La società, pur perdendo uno dei suoi giovani talenti, ritiene di aver agito con correttezza e in piena conformità con le clausole contrattuali.

Attualmente, Aiyuk non ha ancora presentato una richiesta formale di reintegro in lega, e il suo futuro rimane avvolto nell'incertezza, sia dal punto di vista sportivo che finanziario.

Questa complessa vicenda evidenzia la delicatezza dell'equilibrio tra le esigenze delle franchigie e i diritti dei giocatori, specialmente quando sono in gioco somme economiche così rilevanti e carriere di alto livello. Resta da vedere se Brandon Aiyuk riuscirà a ricucire i rapporti necessari per tornare a essere un protagonista nella NFL o se questa controversia segnerà un punto di svolta negativo e duraturo nella sua traiettoria professionale.