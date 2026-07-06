Il Brasile è stato eliminato dai Mondiali 2026 agli ottavi di finale. Con la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, Neymar, autore del gol su rigore, ha annunciato tra le lacrime il suo addio alla Nazionale. “Ho iniziato qui, finisco qui”, ha dichiarato, segnando la fine di un’era.

Rigore e alterco con Nyland

Il gol su rigore, inutile per il risultato, è stato preceduto da un confronto con il portiere norvegese Örjan Nyland. Neymar ha chiesto “Dove vuoi il rigore? Dove lo vuoi?”. La risposta “Sul palo, sul palo” ha provocato la replica: “Non con me.

Non con me. Idiota”. Dopo il penalty, Neymar ha cercato nuovamente il confronto diretto.

L'addio in lacrime alla Seleção

Al fischio finale, Neymar è crollato in lacrime sul campo. L’eliminazione dal Mondiale ha sancito il suo addio definitivo alla selecao. “Ho provato e provato, ma è finita”, ha aggiunto. Il suo primo gol con la maglia verdeoro risale al 2010, segnato al MetLife Stadium in un’amichevole vinta contro gli Stati Uniti.

Carriera in Nazionale: i numeri

Il ritiro dalla selezione maggiore è stato annunciato subito dopo l’eliminazione contro la Norvegia. Neymar ha debuttato con la Nazionale il 10 agosto 2010, al MetLife Stadium del New Jersey, in un’amichevole contro gli Stati Uniti, segnando di testa nel primo tempo. Con la Verdeamarela, ha collezionato 80 gol e 58 assist in 130 partite, diventando il massimo goleador storico della selezione brasiliana.