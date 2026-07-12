Dopo un avvio di stagione folgorante, gli Atlanta Braves si trovano ora in una fase critica. La loro leadership nella National League East si è ridotta a sole due partite, con i Philadelphia Phillies e i Miami Marlins che minacciano seriamente il primato. I tifosi, preoccupati dal calo di rendimento, chiedono a gran voce alla dirigenza, guidata da Alex Anthopoulos, interventi significativi e urgenti prima della scadenza del trade deadline, per evitare che la vittoria della divisione sfugga di mano.

Le ragioni del declino

Il rallentamento dei Braves è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui numerosi infortuni chiave e prestazioni individuali ben al di sotto delle aspettative.

Se da un lato l'assenza di stelle come Ronald Acuña Jr. e una condizione non ottimale del monte di lancio hanno pesato, dall'altro diversi giocatori considerati pilastri della squadra stanno deludendo le attese.

Tra i nomi più discussi c'è Mike Yastrzemski. Arrivato con grandi speranze dopo un'ottima stagione con i Royals, Yastrzemski sta faticando a trovare la sua forma migliore. Il suo OPS si attesta a .686 e l'OPS+ a 91, con un rendimento particolarmente negativo contro i lanciatori mancini, dove il suo OPS scende a un preoccupante .548. La carenza di profondità nel campo esterno ha costretto a un suo impiego quasi quotidiano, ma il suo contributo, anche in difesa, è stato finora minimo e insufficiente.

Anche l'ingaggio di Ha-seong Kim, con un contratto annuale da 20 milioni di dollari, si è rivelato finora una delusione. Il giocatore ha avuto un impatto quasi nullo sul campo, registrando un OPS di appena .239 e un OPS+ negativo (-30) in 73 turni alla battuta. La sua difesa, attesa come un punto di forza, non si è manifestata al livello sperato, e il suo fWAR di -1.1 è attualmente il peggiore della squadra, con sole 27 apparizioni complessive.

Dominic Smith, che aveva inizialmente sorpreso positivamente all'inizio della stagione, ha visto la sua produzione crollare drasticamente negli ultimi mesi. Il suo OPS è sceso a .702 e l'OPS+ a 94, con un preoccupante .490 di OPS da giugno in poi. Il suo apporto offensivo è diventato marginale, e la sua utilità in difesa è quasi nulla, rendendolo un elemento di scarso valore aggiunto per la squadra.

Infine, Austin Riley, legato ai Braves da un oneroso contratto fino al 2033 (212 milioni di dollari), sta attraversando una profonda crisi. A metà stagione, conta solo nove fuoricampo, un OPS di .619, un OPS+ di 72 e un fWAR pari a zero, indicando un rendimento da giocatore di livello sostitutivo. Anche le sue metriche difensive sono in netto calo, posizionandolo nel dodicesimo percentile tra i terza base, un segnale di un contributo negativo a tutto campo.

Le richieste dei tifosi e le mosse imminenti

La crescente pressione da parte della base di tifosi riflette una situazione di reale urgenza. La squadra, che ha dominato la divisione per gran parte della stagione, si trova ora in difficoltà e necessita di rinforzi mirati.

L'obiettivo principale è rafforzare il roster, in particolare l'attacco e il monte di lancio, per difendere il primato nella divisione e mantenere vive le ambizioni di successo. La dirigenza è chiamata a prendere decisioni rapide e incisive prima del trade deadline, per rimettere i Braves sulla giusta rotta.