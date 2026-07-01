Il vantaggio degli Atlanta Braves sui Philadelphia Phillies nella National League East si è drasticamente ridotto, attestandosi ora a soli due punti e mezzo. Questa contrazione è giunta dopo la recente sconfitta interna per 5-3 contro i St. Louis Cardinals, un risultato che ha evidenziato il momento difficile della squadra. Fino al 23 aprile, i Braves avevano goduto di un confortevole margine di 10,5 partite in classifica, ma da allora hanno registrato un preoccupante bilancio di tredici vittorie e diciotto sconfitte nelle ultime trentuno gare, perdendo ben sette delle ultime otto sfide disputate.

La crisi di risultati ha messo in discussione la loro leadership divisionale.

Con la finestra di mercato ancora lontana, la responsabilità di invertire la rotta e salvare la stagione ricade interamente su alcuni giocatori chiave già presenti nel roster. L'attenzione è puntata in particolare su tre elementi, le cui prestazioni saranno decisive per mantenere il primato nella divisione e respingere l'assalto dei Phillies. La squadra di Atlanta necessita urgentemente di un cambio di passo per non compromettere le proprie ambizioni.

Le difficoltà di Austin Riley e Ha-Seong Kim

Austin Riley, un tempo pilastro offensivo e costantemente tra i primi sette nelle votazioni per il premio di MVP della National League dal 2021 al 2023, sta affrontando un'annata particolarmente complicata.

Dopo ottantatré partite, le sue statistiche offensive sono preoccupanti: una media battuta di .207, una percentuale di arrivo in base di .286 e una percentuale slugging di .333. A ciò si aggiungono solo otto fuoricampo e un valore WAR pari a zero. Questi numeri rappresentano una netta flessione rispetto ai suoi standard abituali, rendendo il suo contributo attuale insufficiente per le aspettative.

Anche Ha-Seong Kim, rientrato in campo il 12 maggio dopo un infortunio al dito, non è riuscito a trovare la forma migliore. Nelle ventisette partite disputate, ha collezionato appena cinque valide su settantatré turni alla battuta, tutte singoli. La sua linea statistica è desolante: una media battuta di .068, una percentuale di arrivo in base di .171 e una percentuale slugging identica alla media battuta.

Il suo impatto offensivo è stato finora estremamente limitato, e la squadra attende con ansia un segnale di ripresa che possa fornire linfa vitale all'attacco.

Mike Yastrzemski chiamato a fare la differenza

Le speranze di un rilancio passano anche per Mike Yastrzemski, arrivato ad Atlanta con un contratto biennale da 23 milioni di dollari. In settantacinque partite, ha registrato una media battuta di .223, una percentuale di arrivo in base di .308 e una percentuale slugging di .337, con quattro fuoricampo all'attivo. Sebbene questi numeri siano al di sotto delle sue medie storiche — considerando che nelle ultime otto stagioni ha mantenuto una media di ventidue fuoricampo ogni centosessantadue partite — le aspettative su di lui rimangono elevate.

Il suo potenziale offensivo è cruciale per dare una svolta al rendimento della squadra e fornire la potenza necessaria per superare il momento di difficoltà.

La situazione attuale impone agli Atlanta Braves di trovare rapidamente soluzioni interne per scongiurare il sorpasso dei Philadelphia Phillies. Con il mercato dei trasferimenti ancora lontano, la capacità di questi giocatori chiave di reagire e migliorare le proprie prestazioni sarà l'elemento determinante per il destino della stagione e per la corsa al titolo divisionale. La pressione è alta, e la squadra deve dimostrare resilienza per superare questo periodo critico.