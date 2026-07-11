Il L.R. Vicenza ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Nicolò Brighenti, difensore classe 1989, proveniente dall'U.S. Catanzaro Calcio 1929. Il contratto siglato legherà il calciatore ai biancorossi fino al 30 giugno 2028, segnando un significativo ritorno per Brighenti, che aveva già vestito la maglia del Vicenza tra il 2012 e il 2016. Durante la sua prima esperienza veneta, il difensore aveva collezionato un totale di 92 presenze e realizzato 5 gol, dimostrando già allora il suo valore.

Dopo aver lasciato il club veneto, Brighenti ha proseguito la sua carriera militando nel Frosinone, squadra con cui ha raggiunto l'importante traguardo di una promozione in Serie A, giocando successivamente nella massima serie del calcio italiano.

Prima di approdare al Catanzaro, ha anche avuto l'opportunità di indossare la maglia azzurra, rappresentando l'Italia nelle nazionali giovanili Under 18, 19 e 20. Il neo-acquisto si è già unito al gruppo della squadra, partito questa mattina per il ritiro pre-campionato a Bedollo, situato sull'Altopiano di Pinè, in provincia di Trento.

Un leader che saluta Catanzaro

Il trasferimento segna la fine di un'importante parentesi per Brighenti al Catanzaro, dove ha trascorso quattro stagioni da autentico protagonista. Durante questo periodo, il difensore ha collezionato ben 137 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo 6 assist, affermandosi come un punto di riferimento sia tecnico che caratteriale all'interno dello spogliatoio.

È stato, infatti, uno degli elementi chiave nella storica promozione in Serie B del club e nella recente stagione, in cui il Catanzaro ha sfiorato la promozione in Serie A, dimostrando la sua leadership e la sua incisività in campo.

Un ritorno carico di significato

Il suo approdo al Vicenza non è solo un semplice trasferimento, ma rappresenta una vera e propria scelta di cuore e di continuità per Brighenti. Torna in un club al quale è stato profondamente legato, avendo ricoperto anche il ruolo di capitano. È ampiamente probabile che questa nuova avventura in biancorosso possa rappresentare l'ultima tappa della sua illustre carriera da calciatore professionista. Non è esclusa, inoltre, l'ipotesi che in futuro possa assumere un ruolo dirigenziale proprio nel club giallorosso, consolidando ulteriormente il suo legame con la società.

Motivazioni del trasferimento e prospettive future

La decisione di lasciare il Catanzaro è maturata a seguito di motivi personali e familiari, con il desiderio primario di riavvicinarsi alla regione del Veneto. Nonostante avesse già firmato un rinnovo contrattuale con il club calabrese fino al 2028, che includeva un progetto a lungo termine con un potenziale futuro ruolo dirigenziale, Brighenti ha optato per il trasferimento al Vicenza. La società veneta ha presentato un'offerta ritenuta concreta e particolarmente convincente, che ha permesso di concretizzare questo importante passaggio.

Dal canto suo, il Catanzaro ha dimostrato grande sensibilità nell'accogliere la scelta del suo ex difensore.

Il club ha già espresso chiaramente l'intenzione di coinvolgere Brighenti in un ruolo dirigenziale una volta che avrà concluso la sua carriera da calciatore, a testimonianza del profondo rispetto e della stima reciproca che lega le due parti.