Il cemento messicano di Los Cabos ospita una sfida inedita per i sedicesimi di finale del torneo ATP. Si affronteranno lo statunitense Jenson Brooksby e il francese Corentin Moutet, in un match in programma martedì 28 luglio. L'incontro mette di fronte due stili di gioco differenti e due giocatori in cerca di un risultato importante per dare slancio alla loro stagione su una superficie rapida. In palio c'è l'accesso al secondo turno e punti preziosi per il ranking mondiale.

Brooksby favorito nelle quote, ma Moutet è un'incognita

L'analisi delle quote proposte dai principali bookmaker delinea un quadro piuttosto chiaro, indicando Jenson Brooksby come favorito.

La piattaforma 10Bet quota il successo dell'americano a 1.73, mentre una vittoria di Corentin Moutet è data a 2.05. Una tendenza simile è confermata da Betfair, che offre Brooksby a 1.67 e Moutet a 2.10. Questo consenso del mercato suggerisce che, nonostante una classifica ATP che vede Moutet in posizione migliore, le caratteristiche tecniche di Brooksby e la sua maggiore attitudine alle superfici dure siano i fattori determinanti. Il pronostico pende dalla parte dello statunitense, considerato più solido e affidabile in questo contesto, anche se il divario non è così ampio da escludere sorprese da parte di un giocatore imprevedibile come Moutet.

Analisi statistica: stato di forma a confronto

Entrambi i giocatori arrivano a Los Cabos dopo essere stati eliminati al torneo di Wimbledon, ma con percorsi e sensazioni differenti. Jenson Brooksby è reduce da una sconfitta netta al terzo turno contro Jannik Sinner, con il punteggio di 4-6, 3-6, 4-6. Le statistiche di quel match evidenziano alcune difficoltà, soprattutto al servizio. Nonostante un discreto 65% di prime palle in campo, l'americano ha faticato sulla seconda, vincendo solo il 38% dei punti (12 su 32). Questo dato rappresenta un campanello d'allarme, poiché un avversario abile in risposta come Moutet potrebbe approfittarne. Brooksby ha messo a referto 3 ace e 4 doppi falli, con un bilancio tra vincenti ed errori non forzati leggermente negativo (19 a 21).

La sua capacità di convertire 2 delle 5 palle break ottenute dimostra comunque una certa lucidità nei momenti chiave.

Dall'altra parte, Corentin Moutet è uscito al primo turno di Wimbledon contro Marcos Giron, ma al termine di una battaglia di quattro set (6-4, 4-6, 5-7, 4-6). I numeri del francese raccontano di un giocatore dal tennis più aggressivo e rischioso. Colpisce il dato dei 51 vincenti, un numero molto elevato che testimonia la sua volontà di comandare lo scambio, a fronte però di 31 errori non forzati. Al servizio, Moutet ha registrato 4 ace e 5 doppi falli, con una percentuale di prime del 71% e una resa del 65% sui punti vinti con la prima, in linea con quella di Brooksby. Leggermente migliore la performance sulla seconda di servizio (43% di punti vinti).

Il francese si è dimostrato molto efficace in risposta, convertendo 4 palle break su 7 e vincendo quasi la metà dei punti sulla seconda dell'avversario. Il dato sulla distanza percorsa (4056 metri) è indicativo del suo spirito combattivo e della sua grande mobilità.

Ranking e precedenti: una sfida inedita

Guardando la classifica mondiale, Corentin Moutet si presenta a questo appuntamento con un ranking decisamente migliore. Il francese occupa la posizione numero 40 del mondo con 1123 punti. Jenson Brooksby, invece, si trova più indietro, al numero 74, con 770 punti. Tuttavia, il suo status è indicato in crescita, a testimonianza di un periodo di buoni risultati che lo sta portando a risalire la china.

La discrepanza tra il ranking, che favorirebbe Moutet, e le quote dei bookmaker, che indicano Brooksby come favorito, si spiega probabilmente con l'adattabilità alla superficie. Il cemento è storicamente il terreno di caccia preferito dall'americano, il cui gioco piatto e pressante da fondocampo si esprime al meglio su questi campi.

Un elemento cruciale che aggiunge ulteriore incertezza e fascino alla partita è l'assenza di precedenti ufficiali tra i due. Brooksby e Moutet non si sono mai affrontati nel circuito ATP, il che significa che entrambi dovranno studiare e adattarsi allo stile dell'avversario direttamente in campo. Questa mancanza di riferimenti diretti costringerà i due tennisti a fare affidamento sulle proprie sensazioni e sulla capacità di leggere le situazioni tattiche fin dai primi scambi, rendendo l'inizio del match un momento chiave per stabilire il controllo del ritmo e della strategia da adottare.

La partita si preannuncia come un affascinante contrasto di stili. Da una parte, la solidità da fondo campo e la pressione costante di Jenson Brooksby, un giocatore che ama costruire il punto e logorare l'avversario sul cemento. Dall'altra, l'imprevedibilità e il talento funambolico di Corentin Moutet, capace di colpi geniali e variazioni improvvise che possono rompere il ritmo di qualsiasi tennista. La chiave del match potrebbe risiedere nella capacità di Moutet di mantenere basso il numero di errori non forzati pur giocando il suo tennis aggressivo, e nella resilienza di Brooksby nel non lasciarsi irretire dalle giocate creative del francese, imponendo la propria regolarità.