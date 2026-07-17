Hanno preso il via a Cagliari i Campionati Italiani di 2ª Categoria di tennis, con i primi scambi disputati sui campi del Tennis Club Cagliari. L'evento rappresenta la fase finale di una delle principali manifestazioni nazionali dedicate ai tennisti non professionisti, riunendo atleti qualificati da diverse regioni d'Italia per contendersi il prestigioso titolo.

La competizione nazionale a Cagliari

La competizione si svolge presso il Tennis Club Cagliari, una delle strutture sportive più note del capoluogo sardo. Il torneo vede la partecipazione di giocatori e giocatrici che hanno superato le fasi di qualificazione regionali, giungendo a contendersi l'ambìto titolo nazionale di categoria.

I primi incontri si sono tenuti nella giornata di apertura, segnando l'inizio di una settimana di sfide intense che porterà all'assegnazione dei titoli individuali maschili e femminili, promettendo grande spettacolo.

Il Tennis Club Cagliari: una sede di tradizione

Il Tennis Club Cagliari, sede della manifestazione, è un'istituzione storica nel panorama sportivo locale e nazionale. Fondato nel 1927, il club dispone di numerosi campi in terra battuta e ha ospitato nel corso degli anni competizioni di rilievo sia a livello italiano che internazionale. La struttura offre servizi e spazi dedicati ad atleti e spettatori, confermandosi come punto di riferimento essenziale per il tennis in Sardegna.

L'organizzazione dell'evento prevede un fitto calendario di incontri, con la presenza di arbitri federali per garantire la regolarità delle partite.

La manifestazione punta a valorizzare il movimento tennistico italiano di seconda categoria, offrendo visibilità a giocatori emergenti e promuovendo attivamente la pratica sportiva e i valori del tennis a livello locale e nazionale.