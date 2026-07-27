Il calcio italiano è scosso da una tensione istituzionale dopo il ritiro della candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale. L'episodio è stato definito una "brutta figura" dal ministro dello Sport Andrea Abodi, sollecitando un rapido recupero d'immagine. Pronta la replica del presidente FIGC Giovanni Malagò: "Bisogna vedere chi l'ha fatta".

Le parole del Ministro Abodi

Il ministro Abodi ha commentato la vicenda sottolineando l'urgenza di rimediare all'imbarazzo del caso Pirlo. "È una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura", ha dichiarato.

Ha aggiunto che la situazione avrebbe richiesto maggiore tempestività e comunione di intenti, elementi mancati, a suo avviso.

La risposta del Presidente Malagò

Giovanni Malagò ha risposto alle affermazioni del ministro con secca replica: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura". Uscendo dalla sede della Federcalcio, precisando che "il ct arriverà a breve e saprete tutto", ha indicato l'imminenza della scelta del nuovo CT e ribadito l'autonomia federale.

Contesto e dinamiche della scelta

La mancata nomina di Pirlo è dovuta all'incompatibilità tra il suo ruolo di ambassador per Fonbet, società russa di scommesse, e la rappresentanza della Nazionale italiana. La candidatura, avanzata da Paolo Maldini e Leonardo, è stata bloccata da Malagò, creando una frattura tra componenti federali e politiche.

Abodi ha lamentato una gestione poco coesa, Malagò ha difeso la sua posizione. Il nuovo CT, ha ribadito il presidente federale, sarà annunciato a breve, in un contesto di rifondazione del calcio italiano che esige figure compatibili con la nuova linea strategica. Nonostante il forte appoggio di Maldini e Leonardo a Pirlo, Malagò ha preferito consultare informalmente le componenti federali per una scelta condivisa e ponderata, pur riconoscendo che Maldini lo aveva descritto come un tecnico capace di "ragionare come noi".