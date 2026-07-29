La possibile apertura della Fifa a nuovi investitori privati per la gestione dei diritti commerciali della Coppa del Mondo scatena reazioni dure da parte delle istituzioni sportive e politiche europee. Il commissario Ue allo Sport Glen Micallef ha espresso forti critiche, sostenendo che la crescente commercializzazione del calcio rischia di compromettere i valori alla base dello sport più seguito al mondo.

Micallef: "Giù le mani dal nostro sport"

"Qui non siamo nel baseball. La Coppa del Mondo rimane il più grande torneo sportivo del pianeta, nonostante la Fifa sfrutti ogni opportunità commerciale.

Ma tutto ha un limite. L'inarrestabile commercializzazione del calcio è diventata corrosiva. Sta minacciando gli elementi che hanno reso il calcio lo sport più popolare al mondo. Il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo. Giù le mani dal nostro sport".

Lo ha scritto su X Micallef commentando il piano della Fifa di creare una società controllata, la Ffe, destinata a consolidare le attività commerciali della federazione.

"Tutti abbiamo una responsabilità. Giocatori, tifosi, club, leghe, federazioni nazionali, confederazioni e media hanno tutti voce in capitolo e dovrebbero farla sentire. Una preoccupazione particolare sorge quando i poteri normativi della Fifa si allineano agli interessi finanziari di entità private; quando, cioè, il valore degli investimenti dipende dalle decisioni prese dalla Fifa.

Ciò solleva interrogativi profondi in merito alla governance, all'indipendenza e ai conflitti di interesse", ha aggiunto il commissario europeo.

Micallef ha inoltre richiamato il tema della concorrenza: "Si tratta inoltre di proposte che sollevano importanti questioni sotto il profilo del diritto della concorrenza. Come costantemente riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, le norme sportive sono soggette al diritto dell'Ue laddove producano effetti economici. Nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dei Trattati, la Commissione europea esaminerà attentamente tali proposte".

Il commissario maltese ha infine dichiarato di sostenere la Uefa e le richieste di un maggiore controllo da parte delle parti interessate, invitando le federazioni nazionali ad avviare un confronto con leghe, club, calciatori e tifosi prima di assumere una posizione.

Anche Burnham contro il progetto: "La Coppa del Mondo non è in vendita"

Anche il primo ministro britannico Andy Burnham ha espresso contrarietà al piano della Fifa.

"Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto" da mettere sul mercato, ha dichiarato, aggiungendo che "la Coppa del Mondo è la più grande competizione sportiva globale, nessuno può metterla in vendita".

La posizione di Burnham richiama quella assunta dal suo predecessore Boris Johnson contro il progetto della SuperLega europea.

La replica della Fifa sugli investitori privati

La Fifa ha precisato che tra gli investitori interessati all'acquisto di quote della nuova società che detiene i diritti commerciali della Coppa del Mondo ci sarebbe anche la società di fondi guidata da Jared Kushner, ma ha sottolineato che si tratterebbe esclusivamente di partecipazioni di minoranza in una controllata e non nella federazione stessa.

"Thrive, di cui Kushner jr. è amministratore delegato, dovrebbe guidare il gruppo di investitori proposto. Jared Kushner non è un investitore. Il presidente Fifa e l'amministrazione della Fifa hanno il dovere di controllare lo sviluppo di questo progetto", ha spiegato un portavoce della federazione.

La Uefa valuta una risposta comune

La Football Association inglese si è dichiarata "profondamente preoccupata" per il progetto e per le modalità con cui sarebbe stato portato avanti.

"Sulla base delle informazioni limitate a nostra disposizione, siamo profondamente preoccupati per la mancanza di un processo e di una governance adeguati per arrivare a questo punto, nonché per la sostanza e i principi apparentemente coinvolti", ha dichiarato una portavoce della FA.

La Uefa, secondo quanto riportato dalla Bbc, avrebbe convocato una riunione d'urgenza per valutare una risposta comune, arrivando anche a ipotizzare forme di protesta estreme come il boicottaggio dei Mondiali.

L'organismo europeo aveva già criticato il progetto della Fifa, sostenendo che le iniziative commerciali della federazione avrebbero "superato il limite". La Uefa rappresenta una parte minoritaria dei membri della Fifa, ma comprende molte delle nazionali e dei club più prestigiosi del calcio mondiale, elemento che potrebbe incidere sul valore delle competizioni organizzate dalla federazione internazionale.