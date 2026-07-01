La corsa al Cy Young dell'American League, favorito Tarik Skubal dopo due vittorie consecutive, ha subito una svolta significativa. Il suo recente ritorno da un intervento chirurgico ha ridefinito gli equilibri, rendendo Cam Schlittler (Yankees) il nuovo frontrunner. L'ERA di Skubal è 3.32, quella di Schlittler 1.62. Entrambi hanno superato i cinquanta inning, rendendo i dati rappresentativi. Skubal è tornato il 13 giugno, dopo 45 giorni per operazione al gomito. Durante l'assenza, Schlittler ha lanciato 100 inning in 17 partenze, contro i 59 e due terzi in 10 di Skubal.

Il rendimento di Skubal post-intervento

Il rientro di Skubal ha mostrato segnali contrastanti. I suoi strikeout sono migliorati: 11.6 K/9 post-ritorno, superiori al 9.4 pre-infortunio. Preoccupano i fuoricampo: due in sette partite pre-intervento, sei nelle ultime tre uscite. Tasso passato da 0.4 a 3.3 per nove inning, incidendo su ERA e candidatura al Cy Young. Skubal evita bene le basi su ball (3.4%), ma la qualità dei contatti è peggiorata. Schlittler ha concesso un fuoricampo ogni 16.2/3 inning, contro uno ogni 7.5 di Skubal. Ciò spiega il divario.

Schlittler si afferma come favorito

La solidità di Schlittler è riconosciuta nei sondaggi. Il pitcher degli Yankees ha ottenuto quasi tutti i voti per il primo posto nel Cy Young dell'American League.

Consolidata la posizione con una prestazione dominante contro Cincinnati (19 giugno): sei inning senza punti, 13 strikeout e zero basi su ball. Con ERA 1.71 e miglior rapporto K/BB della MLB (6.06), Cam Schlittler è il candidato principale, superando Dylan Cease e Drew Rasmussen. Il percorso di Schlittler ha avuto una sola giornata meno brillante (2 giugno contro Cleveland), ma si è riscattato. La sua costanza lo rende punto di riferimento e favorito per il Cy Young, mentre Skubal insegue dopo anni di dominio.