La Regione Campania ha ufficialmente aperto l'avviso pubblico per l'assegnazione dei voucher ai minori, garantendo l'accesso gratuito all'attività sportiva per l'annualità 2026-2027. Questa iniziativa è rivolta alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e mira a promuovere il diritto allo sport per i ragazzi di età compresa tra i sei e i quindici anni. L'annuncio è stato dato dall'assessora allo Sport, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato l'impegno della Regione in questo ambito.

Il voucher, che può raggiungere un importo massimo di 400 euro per ciascun minore, è destinato a coprire interamente i costi di iscrizione e partecipazione ai corsi sportivi.

Le attività dovranno essere svolte presso le associazioni e società sportive che hanno aderito all'iniziativa. Le famiglie interessate sono invitate a consultare il bando completo e a presentare la propria domanda attraverso la piattaforma digitale dedicata. È fondamentale scegliere l'associazione o la società sportiva desiderata dall'elenco aggiornato disponibile online al momento della richiesta. Il periodo per la presentazione delle domande è strettamente definito: le istanze potranno essere inoltrate dalle ore 10:00 del 1° luglio 2026 alle ore 17:00 del 31 luglio 2026. Non sarà possibile accettare domande al di fuori di questa specifica finestra temporale.

Requisiti di accesso e criteri di selezione

Per poter accedere al beneficio, il genitore o tutore del minore deve possedere la cittadinanza italiana, essere cittadino dell'Unione Europea, oppure essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, status di rifugiato politico o protezione sussidiaria. Il minore per il quale si richiede il voucher deve essere residente in un Comune della Campania e avere un'età compresa tra i 6 e i 15 anni. È stato stabilito un limite di reddito ISEE per l'accesso al beneficio: fino a 17.000 euro per i nuclei familiari con un massimo di tre figli, e fino a 28.000 euro per quelli con quattro o più figli. È importante notare che il voucher può essere richiesto per più figli all'interno dello stesso nucleo familiare, con un massimale di 800 euro per due figli e di 1.200 euro per tre figli.

La graduatoria per l'assegnazione dei voucher sarà stilata principalmente sulla base dell'ISEE del nucleo familiare. Saranno riconosciute specifiche priorità: ai minori con disabilità, a coloro che non hanno beneficiato del voucher nell'edizione precedente e, a parità di condizioni economiche, all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Si precisa che il voucher copre esclusivamente i costi di partecipazione alle attività sportive, escludendo le spese relative all'abbigliamento sportivo, come kit o materiale di gara. L'assessora Zabatta ha ribadito che "La Regione Campania continua così a investire concretamente nel diritto allo sport, sostenendo le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e offrendo ai ragazzi tra i 6 e i 15 anni l’opportunità di praticare gratuitamente attività sportive presso associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa".

Modalità di domanda e il ruolo di ARUS

La gestione e l'attuazione di questa importante misura sono affidate all'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS). È l'ARUS a gestire la piattaforma digitale attraverso la quale le famiglie possono inoltrare le proprie domande. Per accedere al servizio online, è indispensabile utilizzare uno dei sistemi di identità digitale riconosciuti a livello nazionale, quali SPID, CIE o CNS. Tutte le informazioni dettagliate, l'elenco completo dei requisiti e il modulo necessario per inoltrare la richiesta sono facilmente reperibili e consultabili all'interno del Catalogo dei Servizi digitali della Regione Campania.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: da un lato, prevenire l'abbandono della pratica motoria e sportiva nella fascia di età più sensibile, e dall'altro, sostenere il prezioso lavoro delle associazioni e delle società sportive locali, che svolgono una fondamentale funzione educativa e sociale sul territorio.

L'assessora Zabatta ha concluso evidenziando: "Vogliamo che nessun bambino e nessun ragazzo sia costretto a rinunciare allo sport per ragioni economiche e continuare a sostenere il prezioso lavoro delle associazioni e delle società sportive che ogni giorno svolgono una fondamentale funzione educativa e sociale sui territori".