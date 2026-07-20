Il Tennis Club Parioli di Roma si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza per il panorama tennistico giovanile italiano: i Campionati Italiani Under 15 maschili 2026. Questa edizione, in programma dal 28 agosto al 6 settembre, assumerà un significato particolarmente toccante, essendo interamente dedicata alla memoria di Mattia Maselli, giovane e promettente atleta cresciuto proprio nel vivaio del circolo romano e prematuramente scomparso nel corso dell’anno. L’iniziativa rappresenta un sentito omaggio alla passione e al talento di Mattia, lasciando un segno profondo nella comunità sportiva e nel club che lo ha visto formarsi.

La presentazione ufficiale dei campionati si è svolta nel pomeriggio presso la sede del Tennis Club Parioli, in un’atmosfera di partecipazione e commozione. A fare gli onori di casa è stato il presidente Paolo Cerasi, il quale ha espresso il profondo orgoglio del circolo nell’ospitare un appuntamento di tale portata: "Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento, è un’occasione di crescita per il nostro movimento. Grazie alla FITP per l’assegnazione del torneo e per averci permesso di intitolare la manifestazione a Mattia. Con questo gesto desideriamo rendere omaggio alla passione che aveva per il tennis". La cerimonia ha visto la presenza di figure di spicco del mondo sportivo, tra cui Massimo Verdina, segretario generale della FITP, e Stefano Centi, direttore sportivo del club, affiancati dai membri del comitato organizzatore e dai partner che sostengono attivamente la manifestazione.

Un palcoscenico per i talenti del futuro

Durante l’incontro di presentazione, Massimo Verdina ha voluto sottolineare l’importanza strategica e il valore aggiunto che il Tennis Club Parioli conferisce all’evento. "Ringraziamo il Parioli per due motivi: quando organizziamo qui è tutto impeccabile e per un fatto di prestigio: questo circolo è un valore aggiunto del torneo. I Campionati Under 15 sono relativamente giovani, ma vedranno protagonisti coloro che avranno un futuro importante nel nostro sport", ha dichiarato Verdina, evidenziando come il torneo sia un trampolino di lancio per le nuove generazioni di tennisti. Le sfide si terranno sui prestigiosi campi in terra battuta del circolo. Il calendario prevede il tabellone di qualificazione dal 28 al 30 agosto, con la partecipazione di circa ottanta atleti.

Successivamente, dal 31 agosto, prenderà il via il tabellone principale, che vedrà scendere in campo cinquanta dei migliori tennisti della categoria. A partire dal 2 settembre, infine, si darà il via alle emozionanti gare di doppio. Per gli appassionati, i quarti di finale saranno trasmessi in diretta streaming esclusiva sul canale Super TenniX, coprendo tutte le partite disputate sul campo centrale.

L'impegno del Tennis Club Parioli per il tennis giovanile

Il Tennis Club Parioli, una delle più storiche e prestigiose realtà sportive della capitale, riafferma con questa iniziativa il suo costante impegno nella promozione e nello sviluppo del tennis giovanile, oltre che nell’organizzazione di eventi di rilievo a livello nazionale.

La decisione di intitolare l’edizione 2026 dei campionati a Mattia Maselli non è solo un atto commemorativo, ma un profondo tributo alla memoria di un giovane atleta che ha lasciato un’impronta indelebile all’interno della comunità del club. Il circolo, rinomato per l’eccellenza delle sue strutture e per la consolidata tradizione nell’ospitare manifestazioni di alto livello, si appresta ad accogliere i migliori talenti italiani under 15, offrendo loro un contesto competitivo di prestigio e un’esperienza ricca di significato sportivo ed emotivo.