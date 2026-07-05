Praia, Capo Verde, il 5 luglio 2026 ha vissuto un giorno storico, accogliendo la sua nazionale di calcio al rientro dai Mondiali. La capitale è stata teatro di un vero e proprio bagno di folla, che ha trasformato il ritorno degli "Squali Blu" in una festa nazionale, nel 51° anniversario dell'indipendenza del Paese. Le strade sono state invase da una folla entusiasta.

Accoglienza trionfale

L'arrivo della squadra all'aeroporto è stato un trionfo. Gli steward si sono inchinati davanti all'aereo, mentre una marea di tifosi, con sciarpe e bandiere, ha formato un corteo festoso.

Il pullman della squadra è stato scortato da auto e motorini, in una notte che la federazione ha descritto con l'invito: "Che la parata cominci". Questa esplosione di gioia ha testimoniato l'orgoglio per le imprese di Vozinha e compagni.

Nuovi eroi nazionali

Il sentimento popolare è stato sintetizzato da un tifoso di ventotto anni: "Dopo gli eroi che hanno combattuto per la nostra indipendenza, ora abbiamo questi eroi: gli Squali Blu". Questa frase ha elevato i calciatori a nuovi simboli di orgoglio.

La storica avventura mondiale

L'accoglienza straordinaria è stata la naturale conseguenza di una campagna mondiale storica. Al suo debutto assoluto, Capo Verde si è qualificata per la fase a eliminazione diretta, superando ogni aspettativa.

La squadra ha chiuso la fase a gironi imbattuta con tre pareggi, tra cui lo 0-0 decisivo contro l'Arabia Saudita che ha garantito il passaggio del turno. Il sogno si è interrotto solo agli ottavi di finale, dove Capo Verde ha ceduto 3-2 all'Argentina ai tempi supplementari, lottando con determinazione.

Praia in festa: risonanza globale

La festa a Praia ha avuto risonanza internazionale. Decine di migliaia di tifosi hanno invaso le strade della capitale. Il corteo festoso ha accompagnato la squadra, e tra i più acclamati vi sono stati il portiere Vozinha e l'allenatore Bubista, simboli di questa avventura calcistica.