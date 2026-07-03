La storica qualificazione di Capo Verde alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali è stata oggetto di grande celebrazione da parte di Gelson Fernandes, vicedirettore della FIFA per le federazioni affiliate e direttore regionale per l’Africa. Fernandes ha enfatizzato il valore profondo e simbolico di questo eccezionale traguardo, definendolo un momento particolarmente emozionante che rafforza in maniera significativa il legame tra coloro che sono nati fuori dal Paese d'origine e la terra dei propri genitori.

Fernandes ha inoltre evidenziato come questa edizione dei Mondiali si stia già rivelando storica per numerose nazioni africane.

Ha menzionato esplicitamente, oltre a Capo Verde, anche la Repubblica Democratica del Congo e il Sudafrica tra le squadre che hanno brillantemente raggiunto la fase a eliminazione diretta. Ha sottolineato con enfasi come questi successi stiano regalando ricordi indimenticabili e duraturi ai tifosi di tutto il continente. A livello personale, ha confessato di essersi sentito profondamente emozionato, poiché tali traguardi sportivi contribuiscono in modo sostanziale a rafforzare il senso di appartenenza e il legame identitario tra chi è nato lontano dal proprio Paese d’origine e la terra dei propri antenati.

Il Contributo Essenziale del Programma FIFA Forward

Fernandes ha altresì posto un forte accento sul contributo concreto e tangibile fornito dalla FIFA attraverso il programma Forward, che si è rivelato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del calcio capoverdiano.

Ha dettagliato l'approccio collaborativo adottato: "Lavoriamo a stretto contatto con Capo Verde per individuare e implementare le soluzioni più efficaci. Il nostro obiettivo è garantire che i giocatori abbiano costantemente opportunità di competere ai massimi livelli, che i campionati possano svolgersi con regolarità e che avvenga un costante trasferimento di conoscenze, sia agli arbitri che a tutti coloro che gestiscono le squadre a ogni livello." Questo metodo di lavoro ha dimostrato la sua piena efficacia: Capo Verde ha saputo impiegare le risorse messe a disposizione dal programma FIFA Forward in modo estremamente strategico, riuscendo ad ampliare le proprie infrastrutture sportive e a sostenere in modo decisivo lo sviluppo della nazionale, portando avanti un totale di 17 progetti distinti e mirati.

Un Traguardo che Supera il Contesto Meramente Sportivo

Le osservazioni di Fernandes mettono chiaramente in luce come la storica impresa compiuta da Capo Verde vada ben oltre il mero ambito sportivo, assumendo un profondo e significativo valore culturale e sociale. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta si configura come un importante e meritato riconoscimento per una nazione di piccole dimensioni, che ha dimostrato una notevole capacità nel valorizzare le proprie risorse e nell'intraprendere un percorso di crescita solido e duraturo. Questo è stato possibile grazie a investimenti mirati e a una proficua collaborazione internazionale.

Il successo conseguito dagli Squali Blu è, in definitiva, il frutto di una strategia olistica e ben articolata che ha saputo abbracciare lo sviluppo delle infrastrutture, la formazione dei talenti e una governance sportiva efficace.

Ciò dimostra inequivocabilmente che anche realtà di dimensioni più contenute possono affermarsi con successo sul palcoscenico mondiale, a patto che siano animate da una chiara visione strategica e da un costante, instancabile impegno.