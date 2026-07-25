Un tappone d'altri tempi, duro, infinito, e con un verdetto iconico. L'ultima grande fatiche sulle Alpi del Tour de France 2026 ha regalato ogni tipo di emozione tra la Croix de Fer, il Télégraphe, il Galibier e il passaggio dal Col de Sarenne prima del traguardo simbolo dell'Alpe d'Huez. Un giorno di festa totale per Richard Carapaz, domatore delle vette e maglia a pois, ma anche per la favola di Isaac Del Toro, scortato al traguardo e sul podio finale di Parigi direttamente dal "cannibale" Tadej Pogačar.

Fuga da re: Carapaz attacca e si prende tutto

La bagarre è esplosa subito sulla Croix de Fer. A caccia del successo di tappa si è formato un gruppo di altissima qualità con scalatori del calibro di Valentin Paret-Peintre, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Jai Hindley, Matthew Riccitello, Thymen Arensman, Tobias Johannessen e un ritrovato Juan Ayuso, desideroso di riscattarsi dopo la giornata no di ieri.

Su questa salita si è verificato anche il capolavoro tattico e di ostinazione di Mads Pedersen: il danese si è buttato nell'inseguimento, è rientrato sui battistrada e ha conquistato al traguardo volante i punti decisivi per blindare definitivamente la Maglia Verde.

Mentre la UAE Team Emirates mostrava qualche crepa non riuscendo a contenere il ritardo (salito oltre i 4 minuti), sul Galibier è salito in cattedra Richard Carapaz.

Con un allungo feroce, l'ecuadoriano ha selezionato la fuga portando con sé solo Kuss, Ayuso e Hindley. Transitando per primo in vetta, la Locomotora ha matematicamente sigillato la classifica dei GPM e la Maglia a Pois, coronando un Tour vissuto costantemente all'attacco.

Pogačar in modalità "videogame": la Maglia Gialla fa il gregario

Con la classifica generale ormai ampiamente in cassaforte e privo di veri rivali, Tadej Pogačar ha deciso di trasformare l'ultima tappa di montagna in una dimostrazione di pura gestione strategica.

Dopo un lavoro della Bahrain Victorious volto a proteggere il piazzamento di Lenny Martinez, Pogačar — stanco dei tatticismi — ha preso personalmente in mano le redini del gruppo.

La Maglia Gialla ha messo la spia dell'acceleratore con un solo grande obiettivo: fare da super-gregario al giovane compagno Isaac Del Toro per difendere il suo terzo posto nella generale.

Regolando l'andatura per non mettere fuori soglia il compagno messicano (apparso per qualche momento al limite), Pogačar ha tirato lungo la discesa e il falsopiano verso il Col de Sarenne, regalando agli appassionati un'immagine surreale e bellissima: il leader del Tour che porta "a spasso" gli uomini di alta classifica.

Il dramma di Kuss, la stoccata di Carapaz e la festa UAE

Sul Col de Sarenne si è scatenata la bagarre davanti. Sepp Kuss ha trovato la stoccata vincente staccando i compagni d'avventura e scollinando con un pugno di secondi su Carapaz.

Ma in discesa si è consumato il dramma dell'americano: due cadute quasi consecutive gli hanno tolto la gioia della vittoria, aprendo la strada a Carapaz che ha tirato diritto fino al traguardo dell'Alpe d'Huez per la sua seconda perla personale in questo Tour.

Dietro, la Decathlon ha tentato il tutto per tutto con il diciannovenne Paul Seixas per dare l'assalto al podio di Del Toro. Il giovane francese ha tentato un forcing sul Sarenne, ma finendo per pagare lo sforzo: staccato da Pogačar, Del Toro, Remco Evenepoel e Lenny Martinez, Seixas ha incassato quasi due minuti al traguardo (chiudendo comunque una Grande Boucle d'esordio da fenomeno vero).

Nel finale, Evenepoel ha allungato nel totale disinteresse di Pogačar, superando lo sfortunato Kuss e prendendosi il secondo posto di tappa.

A chiudere lo spettacolo dell'Alpe d'Huez sono stati proprio Pogačar e Del Toro, arrivati insieme in parata con le braccia alzate: la Maglia Gialla ha scortato il suo pupillo fino alla linea, regalando al messicano la certezza del podio a Parigi.