Nella spettacolare tappa regina del Tour de France, che ha condotto i ciclisti da Le Bourg d’Oisans fino alla leggendaria Alpe d’Huez, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato una vittoria di prestigio. L'ecuadoriano, percorrendo 171 chilometri con 5.500 metri di dislivello, ha firmato il suo secondo successo in questa edizione, aggiudicandosi anche l'ambita maglia a pois di miglior scalatore.

La tappa è stata segnata anche da un gesto di grande sportività e strategia di Tadej Pogacar. Il leader della corsa ha rinunciato volontariamente alla vittoria, scegliendo di rimanere al fianco del compagno Isaac del Toro.

Questa decisione ha permesso a Del Toro di consolidare la sua terza posizione in classifica generale, un risultato cruciale in vista della passerella trionfale di Pogacar a Parigi.

Carapaz: Vittoria e Maglia a Pois

La performance di Richard Carapaz sull'Alpe d'Huez ha confermato la sua eccezionale attitudine per le fughe in montagna. Dopo il successo a Orcières-Merlette, l'ecuadoriano ha dimostrato ancora la sua forza nelle salite più impegnative. La sua azione gli ha garantito la vittoria di tappa e il titolo di miglior scalatore del Tour.

Pogacar: Il Gesto del Gregario

Il gesto di Tadej Pogacar è stato un momento chiave. Il leader ha assunto il ruolo di gregario per Isaac del Toro, pedalando al suo fianco per oltre quaranta chilometri in una delle frazioni più estenuanti.

La tappa presentava oltre 5.600 metri di dislivello e includeva passaggi su colli iconici come il Col de la Croix de Fer, il Col du Télégraphe e il Col du Galibier, prima dell'arrivo all'Alpe d'Huez. Questa scelta ha evidenziato lo spirito di squadra di Pogacar e il suo supporto al compagno per il podio finale.

Alle spalle di Carapaz, si è classificato Remco Evenepoel, che ha staccato sia Pogacar che Del Toro. L'andamento della corsa è stato influenzato anche dall'infortunio di Sepp Kuss, caduto due volte a sei chilometri dal traguardo mentre era in testa, alterando le dinamiche finali.