Un'ondata di frustrazione sta travolgendo i tifosi dei St. Louis Cardinals, mentre la squadra affronta un periodo critico, avendo perso nove delle ultime tredici partite. Questo crollo di rendimento mette seriamente a rischio la loro posizione nella corsa alla Wild Card della National League. Nonostante un inizio di stagione che li aveva visti sorprendentemente stabili nelle zone playoff, i Cardinals hanno inaugurato la seconda metà del campionato con tre sconfitte su quattro, ritrovandosi ora in una delicata situazione di parità a tre per l'ultimo posto disponibile per i playoff.

La delusione dei sostenitori si è focalizzata su quattro giocatori specifici, ritenuti responsabili del recente calo di prestazioni. Questi atleti sono ora visti come potenziali candidati a una cessione o a una retrocessione nelle leghe minori, in vista dell'imminente scadenza di mercato. Tra i nomi più discussi figura il lanciatore destro Dustin May. Dopo una prestazione eccezionale a giugno, May ha registrato una preoccupante media ERA di 9.92 nelle sue ultime cinque partenze, un rendimento influenzato anche da problemi fisici. Con il contratto in scadenza, il suo contributo attuale non soddisfa le aspettative, rendendolo un possibile elemento di scambio per acquisire rinforzi strategici.

I giocatori sotto esame e le possibili mosse di mercato

Un altro nome sotto la lente d'ingrandimento è quello di Ryne Stanek, un rilievo che, pur avendo migliorato le proprie statistiche con una ERA di 2.84 in ventotto apparizioni da maggio, mostra ancora vulnerabilità nelle situazioni di alta pressione. Stanek potrebbe diventare free agent se il club decidesse di non esercitare l'opzione contrattuale per la prossima stagione. Il suo recente rendimento, tuttavia, potrebbe renderlo un profilo interessante sul mercato, attirando potenziali offerte.

L'esterno Nathan Church, sebbene rappresenti un miglioramento offensivo rispetto a Victor Scott II, ha registrato prestazioni deludenti nelle ultime ventitré partite, con una media battuta di .130 e una percentuale di arrivo in base di .155.

I sostenitori suggeriscono che il suo posto potrebbe essere occupato dal promettente prospetto Joshua Baez, che vanta ventinove fuoricampo in Triplo-A. Infine, Lars Nootbaar, un giocatore apprezzato dal pubblico ma mai distintosi come battitore oltre la media, è considerato una possibile pedina di scambio. La sua cessione potrebbe contribuire alla costruzione del futuro della franchigia, dato che il suo contratto prevede solo un altro anno di controllo da parte del club.

La corsa ai playoff e le implicazioni per il mercato

La situazione dei Cardinals si inserisce in un contesto più ampio di incertezza nella National League, dove l'espansione dei playoff ha significativamente ridotto il numero di squadre disposte a cedere i propri giocatori prima della scadenza di mercato.

L'introduzione di una terza Wild Card per ciascuna lega nel 2022 ha complicato le decisioni delle società, rendendo più arduo stabilire se puntare ai playoff o avviare una ricostruzione, e di conseguenza, ha reso più complesse le strategie di acquisto e cessione. Attualmente, i Cardinals condividono la posizione di Wild Card con altre due squadre, il che rende ogni partita decisiva per il prosieguo della stagione e per le scelte strategiche che la dirigenza dovrà affrontare nelle prossime settimane.

La combinazione della pressione dei tifosi e della precaria situazione in classifica rende il periodo che precede la deadline di mercato estremamente delicato per St. Louis. La franchigia è ora chiamata a prendere decisioni cruciali: intervenire sul mercato per rafforzare la rosa in vista dei playoff, oppure cedere alcuni elementi chiave per pianificare strategicamente il proprio futuro.