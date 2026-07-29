Il mese di luglio si sta rivelando particolarmente difficile per i St. Louis Cardinals, che dopo una serie di sconfitte sono scesi per la prima volta in questa stagione sotto la soglia del cinquanta per cento di vittorie. La squadra, reduce da una pesante sconfitta per 10-2 contro i Chicago Cubs, si trova ora a 2,5 partite di distanza dalla zona Wild Card della National League. Il manager Oli Marmol si trova sotto pressione, mentre la dirigenza valuta se proseguire con l’attuale leadership o optare per un cambiamento radicale.

"C’è una reale convinzione in questo momento di non restare nel mezzo", ha dichiarato Marmol.

"Dovrebbe essere entusiasmante per tutti in questo edificio e per chi ci segue, perché abbiamo ben chiaro che non siamo dove vogliamo essere e abbiamo una strada precisa su come arrivarci". La situazione rimane delicata e il futuro della panchina è oggetto di discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il ritorno di Albert Pujols: suggestione o rischio?

Tra le ipotesi che circolano con insistenza tra i tifosi più delusi, spicca il nome di Albert Pujols, leggenda della franchigia. L’idea di affidare la guida tecnica a una figura così iconica divide l’ambiente: se da un lato il richiamo emotivo è forte, dall’altro si teme che un eventuale insuccesso possa compromettere il rapporto tra il club e uno dei suoi simboli più amati.

La storia recente di altre squadre, come i Boston Red Sox con Jason Varitek, mostra i rischi di affidare ruoli chiave a ex giocatori di culto.

La proprietà dei Cardinals ha storicamente privilegiato la stabilità, avendo cambiato solo quattro manager dal 1996. Marmol, con una percentuale di vittorie dello 0,501, è l’unico a non aver superato quota 0,555 fino a luglio 2026. Nonostante ciò, il dibattito resta aperto e il futuro della panchina potrebbe riservare sorprese.

Scenari di mercato e possibili cessioni

La crisi di risultati ha conseguenze anche sul mercato. Con la squadra ancora in corsa per la Wild Card ma in evidente difficoltà, la dirigenza si trova davanti a scelte delicate in vista della chiusura del mercato.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare St. Louis ci sono il lanciatore Dustin May, il rilievo Riley O’Brien, l’esterno Lars Nootbaar e il mancino JoJo Romero, attualmente infortunato ma atteso per il finale di stagione. Anche il giovane ricevitore Leo Bernal, protagonista in Triple-A, potrebbe essere ceduto per rafforzare altri reparti.

Il general manager Chaim Bloom dovrà decidere se puntare su una cessione di alcuni elementi per ottenere prospetti utili in ottica futura, oppure mantenere l’attuale ossatura per tentare l’assalto ai playoff. In ogni caso, la seconda parte della stagione si preannuncia decisiva per il futuro della franchigia e per le scelte che riguarderanno sia la rosa sia la guida tecnica.