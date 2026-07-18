I St. Louis Cardinals si trovano in una posizione delicata nella parte centrale della stagione, con un record di cinquanta vittorie e quarantacinque sconfitte che li posiziona a un solo successo dal posto finale per la Wild Card della National League. Nonostante la stagione fosse stata pianificata come parte di una ricostruzione, la squadra ha sorpreso per rendimento e competitività, costringendo il front office a valutare con attenzione le strategie in vista della trade deadline.

Chaim Bloom, presidente delle operazioni di baseball, deve bilanciare le speranze immediate di playoff con la necessità di mantenere solide basi per il lungo termine del roster.

Tra le ipotesi più discusse, emerge la possibilità di cedere Lars Nootbaar agli Atlanta Braves. Questa mossa libererebbe spazio per il giovane prospetto Joshua Baez, autore di ventotto fuoricampo e quattordici basi rubate in Triple-A Memphis, e permetterebbe di rafforzare il sistema giovanile acquisendo un lanciatore promettente come Hurston Waldrep dalla rotazione dei Braves.

Strategie di mercato e rinforzi mirati

Un’altra opzione valutata dal club riguarda l’acquisizione di Luke Weaver dai Mets, un rilievo con un’ERA di 2.03 e WHIP di 0.83 in quaranta inning, che potrebbe dare solidità al bullpen. In questo scenario, i Cardinals potrebbero cedere Brandon Clarke e il giovane utilityman diciannovenne Ryan Mitchell.

Sul fronte dei lanciatori partenti, l’interesse si concentra su Reid Detmers degli Angels, mancino con altre due stagioni di controllo e xERA di 3.38, considerato un potenziale punto fermo per la rotazione. In cambio, gli Angels riceverebbero il catcher Leo Bernal, il pitcher Tekoah Roby e il diritto Jacob Odle.

Il club, tuttavia, appare determinato a non sacrificare asset futuri per guadagni a breve termine. L’obiettivo primario resta quello di rafforzare il vivaio e costruire una squadra competitiva per il 2027 e oltre. Se i Cardinals dovessero rimanere in corsa per i playoff, è probabile che si opti per una strategia mista: mantenere i giocatori chiave a lungo termine e cedere solo chi non rientra nei piani futuri, favorendo così l’inserimento di giovani talenti.

Il peso delle prossime sfide e il ruolo dei talenti

La direzione definitiva delle strategie di mercato dipenderà anche dai risultati del primo viaggio in trasferta dopo la pausa All-Star. Lo scorso anno, una serie negativa portò la dirigenza a vendere pesantemente alla deadline. Quest’anno, l’atmosfera è diversa e la squadra sembra intenzionata a sfruttare ogni opportunità per restare competitiva. Il bisogno principale resta un lanciatore partente affidabile, vista la fragilità della rotazione e la pressione crescente sul bullpen.

Lars Nootbaar, in particolare, rappresenta una delle pedine più appetibili sul mercato: in salute e sotto controllo contrattuale fino al 2027, potrebbe attirare l’interesse di diverse squadre.

Un altro elemento chiave per la seconda parte della stagione sarà Masyn Winn, difensore di alto livello che, se dovesse migliorare anche in attacco, potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento della franchigia.

La scelta finale dipenderà dalle offerte ricevute e dai risultati immediati: una serie positiva potrebbe spingere i Cardinals a puntare sui playoff, mentre un rendimento negativo potrebbe orientare la società verso una cessione di alcuni veterani per rafforzare ulteriormente il settore giovanile.