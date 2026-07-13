Giovanni Carnevali, il nuovo amministratore delegato della Juventus, ha descritto il suo approdo in bianconero come un processo rapido e inevitabile. "Con la Juventus tutto si è svolto in maniera veloce. Ho dovuto prendere anche decisioni veloci, lasciare una società come il Sassuolo non era facile perché con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no ad una società come la Juventus, appena ho avuto questa proposta ho subito accettato", ha dichiarato.

Intervenendo al microfono de “La Politica nel pallone” su Gr Parlamento, Carnevali ha definito i suoi primi giorni alla guida del club "belli intensi e affascinanti", segnando l'inizio di una "nuova sfida". Ha sottolineato il suo impegno a immergersi in questa nuova avventura, ricca di "tante cose da fare" e con l'obiettivo di "fare qualcosa di importante". L'amministratore delegato bianconero ha anche menzionato di aver dedicato i primi venti giorni a comprendere il funzionamento della società, che dispone di "tante risorse", e a dare priorità all'area sportiva, considerata "la base iniziale per costruire la Juventus del futuro".

Rafforzamento dell'area sportiva e nuovi innesti

Una delle prime iniziative di Carnevali è stata il rafforzamento dell’area sportiva.

L'amministratore delegato ha spiegato di aver inserito immediatamente un nuovo dirigente, Ricky Massara, descritto come una "persona di grande capacità" che collaborerà "in sinergia con Marco Ottolini". Ha inoltre evidenziato il ruolo di Giorgio Chiellini per i rapporti istituzionali. Carnevali ha definito Massara "un valore aggiunto", affermando che la società sta costruendo "una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro".

La Juventus ha ufficializzato il 7 luglio 2026 l’ingresso di Frederic Massara come Chief Football Officer, con l'incarico di guidare l’area sportiva maschile in stretta collaborazione con il direttore sportivo Marco Ottolini.

Contestualmente, Giorgio Chiellini è stato nominato Chief Club Affairs Officer, con il compito di gestire i rapporti istituzionali e con gli stakeholder strategici, sia in Italia che all’estero.

Carnevali ha poi annunciato l’intenzione di riorganizzare l’area dello scouting, mirando a una visione sia nazionale che internazionale. Riguardo alla guida tecnica, ha definito Luciano Spalletti "uno dei migliori in assoluto", capace di offrire "la possibilità di costruire qualcosa di valido con idee vincenti".

Strategie di mercato: portiere e attaccante le priorità

Sul fronte del mercato, Carnevali ha chiarito che "di nomi se ne fanno tanti, perché società come la Juve a livello internazionale devono essere aperte su tanti fronti".

Le priorità identificate sono l'acquisto di un portiere e un attaccante. Ha citato Kolo Muani come possibile obiettivo, ma ha precisato che "uno lo può acquistare in 10 minuti se sta alle richieste del Psg, che noi reputiamo troppo elevate, quindi o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori. La richiesta al momento è superiore a 45 milioni".

Riguardo a Frattesi, Carnevali lo ha descritto come "un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell’Inter, farebbe comodo a tutti i grandi club". Tuttavia, ha aggiunto: "Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. Frattesi è un giocatore straordinario, ma in quel ruolo non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".