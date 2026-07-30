Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha fornito importanti aggiornamenti sul fronte mercato, intervenendo da Courmayeur durante un evento. Carnevali ha fatto chiarezza sulla situazione di Dusan Vlahovic e sulle strategie future del club. Ha sottolineato di non aver mai incontrato personalmente il calciatore serbo, pur dichiarandosi sempre disponibile a dialogare con i suoi agenti. In merito a Vlahovic, ha rivelato che il giocatore avrebbe rifiutato una significativa offerta, ribadendo con fermezza la sua posizione: “Non rincorro nessuno”.

L'amministratore delegato ha poi ampliato il discorso sulle prossime mosse di mercato, evidenziando la necessità di completare numerose operazioni. “Vogliamo rinforzarci ancora, ma ci sono diverse uscite da fare e non è semplice”, ha affermato, delineando un quadro complesso che richiede un'attenta gestione sia degli acquisti che delle cessioni. Carnevali ha inoltre espresso il suo disappunto per la tempistica del mercato, che si protrae anche dopo l'inizio del campionato, una situazione che a suo dire complica ulteriormente la pianificazione e la stabilità delle squadre.

Le dichiarazioni su Dusan Vlahovic

Giovanni Carnevali ha voluto mettere in chiaro che non c’è stato alcun incontro diretto con Dusan Vlahovic.

Nonostante ciò, si è detto aperto a eventuali contatti tramite i suoi agenti. Il riferimento a un’offerta importante rifiutata dal giocatore sottolinea come, al momento, non sia in corso alcuna trattativa attiva tra il club e il calciatore. La posizione di Carnevali, espressa con la frase “io non rincorro nessuno”, evidenzia una chiara linea di condotta da parte della Juventus, che non intende forzare situazioni non gradite al giocatore.

Strategie e complessità del mercato bianconero

L'amministratore delegato ha evidenziato la complessità della situazione attuale per la Juventus. Il club deve gestire sia operazioni in entrata per rinforzare la rosa, sia diverse uscite, un processo che si preannuncia non semplice.

La necessità di bilanciare acquisti e cessioni in un mercato ancora aperto rende la pianificazione particolarmente articolata. Carnevali ha ribadito l'obiettivo di voler “rinforzarsi ancora”, ma ha anche sottolineato che questo passa necessariamente attraverso la gestione delle partenze, un aspetto cruciale per le dinamiche finanziarie e tecniche della squadra.

Il dibattito sulle tempistiche del mercato

Carnevali ha espresso il suo disappunto per il fatto che il mercato sia ancora aperto a campionato iniziato. Ha ricordato che in passato c'era stato un accordo con le leghe tedesca, inglese e francese per una chiusura anticipata, in concomitanza con l'avvio delle competizioni. Tuttavia, la Juventus e gli altri club italiani si sono dovuti adeguare alla volontà della Liga spagnola, che ha optato per un calendario differente.

Questa situazione, a suo dire, crea incertezza e può distrarre i calciatori già impegnati nelle prime giornate di campionato, complicando la stabilità e la concentrazione delle squadre.

Coerenza nelle posizioni di Carnevali

Le recenti dichiarazioni di Carnevali si allineano con quanto già espresso nei giorni precedenti, confermando una linea di coerenza e trasparenza. Già l'11 luglio, aveva ribadito l'assenza di incontri diretti con Vlahovic, affermando: “Non ho mai avuto incontri con lui quindi non serve dire se la porta è aperta o chiusa, di certo se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo”. Questa posizione era stata ulteriormente confermata il 7 luglio, quando aveva dichiarato: “Non lo abbiamo incontrato.

Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori”. Tali affermazioni confermano una linea di apertura prudente verso eventuali sviluppi, pur senza aver intrapreso iniziative concrete fino ad ora, mantenendo il focus sulle dinamiche generali del mercato.