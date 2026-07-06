L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha criticato la gestione arbitrale FIFA dopo la vittoria contro il Messico agli ottavi dei Mondiali 2026. Nel post-partita, ha commentato con ironia la possibile revoca dell'espulsione di Jarell Quansah, evidenziando la mancanza di coerenza nelle sanzioni.

"Questo non era un cartellino rosso. È intervenuto il VAR e la decisione è stata presa", ha dichiarato Tuchel. "Chi può ribaltarla? E quando? Su quali basi? È tutto molto strano per me, vogliamo coerenza". Ha aggiunto, ironicamente: "Penso che il giallo a Declan Rice non fosse tale.

La Francia riavrà il giallo per Michael Olise? Da dove inizia e finisce? Facciamo ricorso? Kane dovrebbe chiedere al presidente Trump? Forse sì".

Il caso Balogun

La polemica nasce dalla sospensione della squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, espulso contro la Bosnia ed Erzegovina. La FIFA ha sospeso la sanzione, permettendo a Balogun di giocare contro il Belgio. La decisione, secondo quanto emerso, sarebbe giunta dopo un intervento diretto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'episodio ha generato forti reazioni.

Tuchel ha ribadito la necessità di uniformità nelle decisioni disciplinari, chiedendosi se la stessa attenzione verrà riservata ad altri giocatori con sanzioni controverse, come Michael Olise e Harry Kane.

Le sue parole evidenziano incertezza e richiesta di trasparenza nel torneo.

Reazioni internazionali

La decisione FIFA su Balogun ha avuto immediate ripercussioni. La federazione belga si è detta "sbalordita" e valuterà ogni opzione. Anche il CT del Belgio, Rudi Garcia, ha ironizzato, domandandosi se fosse uno scherzo da primo aprile.

Il dibattito su coerenza e influenza esterna nelle scelte sportive rimane aperto. Molti chiedono chiarezza e regole uguali per tutti. La partita tra Stati Uniti e Belgio, a Seattle, si preannuncia carica di tensione e aspettative.