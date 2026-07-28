L’ex centrocampista Andrea Pirlo si è trovato al centro di una polemica politica in seguito alla sua candidatura per la guida della Nazionale. La controversia è scaturita dai suoi rapporti commerciali con Fonbet, un provider russo di scommesse. La decisione di non nominarlo commissario tecnico ha innescato un’ampia discussione tra numerosi esponenti istituzionali, generando commenti accesi sul caso.

Le reazioni della politica italiana

Pina Picierno ha giudicato la scelta di escludere Pirlo come «giusta e doverosa». Ha accusato l’ex calciatore di aver prestato il proprio prestigio alla normalizzazione del regime di Putin, sottolineando che l’Italia è schierata «dalla parte dell’Ucraina».

In contrasto, l’ambasciatore russo in Italia, Aleksei Paramonov, ha espresso solidarietà a Pirlo, definendolo una «stella e leggenda del calcio mondiale». Ha criticato l’ostracismo nei suoi confronti da parte dell’«establishment pseudodemocratico» italiano.

Carlo Calenda ha commentato con ironia la solidarietà russa, affermando che tale dichiarazione avrebbe dovuto «chiudere l’assurda discussione» sull’opportunità di affidare la panchina della Nazionale a «un signore pagato dai russi».

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato che la rinuncia di Pirlo alla panchina «si commenta da sola», aggiungendo che si tratta di una «brutta figura» da recuperare. Ha precisato, inoltre, che «non c’è stata nessuna pressione da parte mia».

Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, ha criticato l’ipocrisia italiana, osservando come si generi scandalo per un contratto con una società russa, mentre politici con accuse gravi rimangono in carica.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha scelto di non intervenire sull’argomento, sostenendo che sport, cultura e arte dovrebbero rimanere autonomi dalla politica. Ha dichiarato che non avrebbe discusso la questione nei giorni successivi.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha espresso dispiacere per il caos creatosi. Da milanista, ha commentato che «il trio Maldini-Leonardo-Pirlo avrebbe fatto faville anche in nazionale». Ha auspicato una rapida conclusione della vicenda, suggerendo Antonio Conte come una scelta ragionevole per il CT.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha manifestato riserve principalmente sul piano tecnico, evidenziando la scarsa esperienza di Pirlo come allenatore. Ha ritenuto i rapporti con la Russia meno rilevanti rispetto alla preparazione tecnica, esprimendo fiducia nel presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per trovare la «soluzione migliore».

Il contesto sportivo e le dinamiche federali

La polemica sul legame con Fonbet ha influito sulla scelta del nuovo commissario tecnico, affiancandosi ai dubbi sulla capacità di Pirlo di gestire una squadra nazionale e uno spogliatoio complesso. L’aspetto sportivo e quello politico si sono così intrecciati, trasformando una decisione puramente tecnica in un caso pubblico di vasta risonanza.

È stato inoltre chiarito che i figli di Pirlo non risultano abilitati come agenti sportivi, configurando la questione più come una «percezione di opportunità» che come un accertato conflitto regolamentare. La FIGC, infatti, non vieta la presenza di parenti nel settore, ma considera un conflitto d’interessi solo i casi in cui sussistano interessi diretti nelle trattative.

Lo stesso Pirlo ha preso le distanze dalle accuse con un intervento sui social media, affermando che la sua collaborazione con Fonbet è di natura esclusivamente commerciale e sportiva. Ha precisato che attribuirle un significato politico significa attribuirgli convinzioni che non ha mai espresso, concludendo con la frase: «L’amore per l’Italia non dipende da un incarico».

La vicenda ha messo in luce come una scelta che avrebbe dovuto essere esclusivamente tecnica sia stata travolta da tensioni politiche e percezioni pubbliche, rendendo la nomina del CT un caso ben più complesso del previsto.