L’US Catanzaro 1929 ha ufficialmente affidato la guida tecnica della prima squadra a Giorgio Gorgone. Il tecnico romano ha sottoscritto un contratto biennale, segnale di un progetto stabile. La presentazione ufficiale di Gorgone alla stampa è in programma per lunedì 13 luglio.

Il percorso professionale di Giorgio Gorgone

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Gorgone ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando una significativa esperienza. Ha ricoperto il ruolo di vice tecnico in piazze come Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo.

Successivamente, ha assunto la guida della Lucchese in Serie C e, nella scorsa stagione, da novembre, ha allenato il Pescara in Serie B, dimostrando capacità anche in categorie superiori.

Lo staff tecnico a supporto del mister

Al suo arrivo a Catanzaro, il nuovo tecnico sarà affiancato da uno staff di fiducia. Emiliano Testini ricoprirà l'incarico di allenatore in seconda, mentre Patrizio Ianni sarà il preparatore atletico. Completano il team tecnico Giorgio Santarelli e Simone Angeli come collaboratori.

La ripartenza del Catanzaro dopo l'incertezza

La firma del contratto biennale con Giorgio Gorgone rappresenta un momento cruciale per l'US Catanzaro 1929. L'accordo giunge dopo la rinuncia di Marco Turati, che aveva inizialmente accettato l'incarico.

Questa definizione della guida tecnica pone fine a una fase di incertezza che aveva rallentato la pianificazione stagionale. Con l'arrivo di Gorgone, il club giallorosso può finalmente ripartire con una chiara direzione, definendo strategia e programmazione. La società ha così posto le basi per un progetto tecnico stabile e coerente, superando le difficoltà e guardando al futuro con slancio.