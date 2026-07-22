Il prossimo 1 agosto, la città di Napoli si preparerà a vivere una giornata di festa indimenticabile, tingendosi d'azzurro per celebrare il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Questo evento storico, che segna un secolo di passione e successi, vedrà la partecipazione congiunta della Regione Campania e del Comune di Napoli nell'organizzazione di un ricco programma di celebrazioni. L'inizio delle festività è fissato per le ore 19:26, in un luogo altamente simbolico per la storia del club: Piazza Carità, profondamente legata alle origini della Società e alla sua prima storica sede sociale.

Il ricco programma di eventi prenderà il via con un momento suggestivo e di impatto: i rintocchi delle campane di ben cento chiese cittadine risuoneranno all'unisono, accompagnati da una scenografica fumata azzurra che avvolgerà la piazza. A seguire, si terrà il taglio del nastro ufficiale, un momento solenne che vedrà la presenza di importanti figure istituzionali e sportive. Tra gli illustri partecipanti ci saranno il presidente del club Aurelio De Laurentiis, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari e il questore Maurizio Agricola. Da Piazza Carità, cuore pulsante delle celebrazioni iniziali, prenderà il via una suggestiva processione azzurra.

Questa sfilata attraverserà il centro storico della città, percorrendo circa un chilometro fino a raggiungere Piazza Municipio, dove sarà allestito l'atteso Pizza Village del Centenario, un'occasione unica per gustare una delle eccellenze partenopee.

Omaggio alla città e gesto di solidarietà

In questa speciale ricorrenza del Centenario, la Società Sportiva Calcio Napoli ha scelto di rendere un sentito omaggio alla città, celebrando uno dei suoi simboli più amati e riconosciuti a livello mondiale: la pizza. A partire dalle ore 20:26, il Club, in stretta collaborazione con i suoi partner, offrirà generosamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande a tutti i partecipanti, un gesto di festa condivisa.

Ma l'iniziativa non si limiterà solo alla celebrazione: un importante aspetto di solidarietà caratterizzerà l'evento. Grazie alla preziosa collaborazione con il Banco Alimentare Campania, verranno infatti donate pizze anche alle persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità, sottolineando il legame profondo tra il club, la città e la sua comunità.

Cerimonia ufficiale, spettacoli e la Notte Azzurra

Il culmine delle celebrazioni sarà raggiunto alle ore 20:45, quando in Piazza del Plebiscito avrà inizio la cerimonia ufficiale. Questo momento solenne vedrà sul palco il presidente De Laurentiis, le istituzioni cittadine e le leggende che hanno fatto la storia del Napoli. Insieme, ripercorreranno i cento anni di storia del club attraverso un coinvolgente mix di musica, immagini evocative, toccanti testimonianze, performance artistiche e innovativi contenuti multimediali, creando un'esperienza memorabile.

Sul palco, oltre alle figure istituzionali, sfileranno gli ex campioni che hanno segnato epoche gloriose e i protagonisti attuali della squadra azzurra, unendo passato e presente. Al termine della cerimonia, a partire dalle ore 22:30, prenderà il via la spettacolare “Notte Azzurra”, un evento reso possibile grazie al supporto di Enel. Con un unico, simbolico gesto dal palco, l'intera città si accenderà simultaneamente di un vibrante colore azzurro: Palazzo Reale, il Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo saranno avvolti da una luce suggestiva, trasformando il panorama urbano. A seguire, un grande light show e uno spettacolo pirotecnico sincronizzato illumineranno il cielo tra Piazza del Plebiscito e Castel dell’Ovo, regalando emozioni.

La festa proseguirà con un coinvolgente DJ set, in collaborazione con Radio Kiss Kiss, che animerà la piazza fino a tarda notte. È importante sottolineare che tutti gli appuntamenti previsti per “Napoli 100” saranno completamente gratuiti, rendendo l'evento accessibile a tutti i cittadini e ai tifosi.