I Los Angeles Lakers hanno ufficializzato la cessione di Deandre Ayton ai Washington Wizards, acquisendo in cambio Jaden Hardy e due future scelte al secondo giro del draft. Questa operazione strategica ha permesso alla franchigia californiana di liberare importante spazio salariale, segnando un nuovo capitolo nelle sue manovre di mercato volte a rafforzare il roster in vista della prossima stagione NBA.

La dirigenza dei Lakers sta ora concentrando l'attenzione sull'inserimento di un difensore perimetrale e di un lungo di riserva. Nonostante le recenti acquisizioni abbiano ridotto il margine di manovra sotto il tetto salariale a meno di due milioni di dollari, la ricerca prosegue.

Tra i nomi considerati per il ruolo di centro di riserva figurano Andre Drummond, Jonas Valančiūnas e Kevon Looney. Tuttavia, Drummond non sembra propenso ad accettare un contratto al minimo salariale, mantenendo aperte altre opzioni.

Le mosse per aumentare la flessibilità salariale

Un elemento cruciale nelle strategie dei Lakers è il futuro di Jarred Vanderbilt. Il suo contratto, che prevede 12,4 milioni di dollari per questa stagione e una player option da 13,3 milioni per la prossima, rappresenta una delle principali leve per ulteriori scambi. La franchigia potrebbe utilizzare le scelte acquisite e, eventualmente, includere Jaden Hardy o Dalton Knecht per rendere più appetibile una potenziale trade.

In alternativa, si potrebbe optare per il taglio e la spalmatura del contratto di Vanderbilt, una soluzione che consentirebbe di liberare circa 7,3 milioni di dollari di spazio salariale.

Questa maggiore flessibilità finanziaria permetterebbe ai Lakers di puntare con decisione su uno dei centri disponibili sul mercato, consolidando il reparto lunghi dopo l'addio di Ayton e l'arrivo di Walker Kessler, destinato a ricoprire il ruolo di centro titolare al fianco di Luka Doncic. La necessità di trovare un backup affidabile è accentuata dal fatto che Kessler, reduce da un intervento alla spalla, ha disputato solo cinque partite nell'ultima stagione e 58 in quella precedente.

L'impatto di Jaden Hardy e le prospettive future

L'arrivo di Jaden Hardy offre un'interessante opportunità per la panchina dei Lakers. Il giovane esterno, che ha concluso la scorsa stagione con una media di 12,6 punti e il 42% nel tiro da tre punti in 23 partite con i Wizards, potrà ritagliarsi minuti significativi nella rotazione californiana. Il suo contratto da sei milioni di dollari, con un'opzione di squadra per la stagione 2027-28, garantisce ulteriore flessibilità alla franchigia.

Infine, le due seconde scelte ottenute arricchiscono il pacchetto di asset dei Lakers per eventuali future trattative di mercato. La strategia complessiva sembra dunque orientata a un ultimo colpo in free agency, per poi completare il roster con contratti al minimo salariale, sfruttando la possibilità di firmare veterani anche oltre il limite del salary cap.