Il general manager dei Pittsburgh Pirates, Ben Cherington, ha confermato che la squadra manterrà un approccio attivo sul mercato in vista della trade deadline del 3 agosto, nonostante le recenti assenze per infortunio che hanno colpito il roster. La notizia principale riguarda il giovane shortstop Konnor Griffin, fermato da una lesione al sagittal band del dito anulare sinistro, che lo terrà lontano dal campo per un periodo stimato tra le otto e le dieci settimane. Alcuni membri dell'organizzazione ritengono che Griffin potrebbe non tornare in campo in questa stagione, per assicurargli una piena guarigione in vista dello Spring Training 2027.

Cherington ha ribadito che gli infortuni “non hanno cambiato il nostro modo di pensare alla deadline o a questa squadra nel 2026”, pur riconoscendo che la situazione potrebbe influenzare le mosse specifiche che Pittsburgh valuterà fino a luglio.

L'impatto significativo di Griffin sulla squadra è innegabile. In 59 partite, il rookie ha registrato una media battuta di .276, con cinque fuoricampo e venti basi rubate. Dalla data del suo ventesimo compleanno, il 24 aprile, le sue statistiche sono ulteriormente migliorate, raggiungendo una media di .314 e un OPS di .472. Il manager Don Kelly ha definito la crescita di Griffin “un colpo allo stomaco”, sottolineando il suo contributo multifattoriale, dalla difesa e la corsa sulle basi a un rapido adattamento offensivo, rendendo la sua assenza un duro colpo per il team.

Strategie dei Pirates per la Trade Deadline

Nonostante l'infortunio di Griffin e le difficoltà di altri giocatori chiave, Cherington ha ribadito la ferma intenzione di essere acquirenti sul mercato. Attualmente, il ruolo di shortstop è stato affidato a Jared Triolo, un difensore affidabile e vincitore del Gold Glove 2024 come utility, ma con numeri offensivi limitati: una media battuta di .236, un fuoricampo e un OPS di .309 in 59 partite. Per questo motivo, i Pirates stanno valutando l'acquisizione di un interbase con contratto in scadenza, come Isiah Kiner-Falefa dei Red Sox. Cherington ha dichiarato che l'organizzazione è “probabilmente aperta” a tali mosse, sebbene nessuna decisione sia stata ancora finalizzata.

Gestione Infortuni e Prospettive del Roster

La scelta di immobilizzare il dito di Griffin è stata presa per evitare il rischio di una ricostruzione completa, che avrebbe potuto compromettere la sua preparazione per la prossima stagione. Cherington ha sottolineato che questa soluzione è stata ritenuta la migliore sia per il giocatore che per la squadra. Nel frattempo, altri giocatori come Oneil Cruz e Spencer Horwitz stanno proseguendo la riabilitazione in Florida. Il GM ha inoltre affrontato altri temi legati al roster, tra cui le difficoltà di Mitch Keller contro i battitori mancini (con un OPS di .831 contro i mancini rispetto a .575 contro i destri), l'esplorazione di diverse strategie di lancio per Keller, inclusa la possibilità di utilizzare un opener, e i lievi cambiamenti nella meccanica di lancio di Paul Skenes, probabilmente non correlati a problemi seri.

Ha anche menzionato il ruolo flessibile di Carmen Mlodzinski e la situazione di Marcell Ozuna, limitato da un infortunio al piede a luglio, ma nel quale la squadra continua a riporre fiducia per il suo potenziale impatto, nonostante una media battuta di .202 e un OPS di .610.