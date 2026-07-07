Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha compiuto un passo significativo verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni. L’Esecutivo del CIO ha infatti revocato, in via provvisoria, la sospensione del Comitato Olimpico Russo (COR), in vigore dal 2023, aprendo la strada alla partecipazione alle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le condizioni della riammissione

La revoca della sospensione è stata motivata da una valutazione della Commissione Affari Legali del CIO. Questa ha constatato che il COR non include più tra i propri membri organizzazioni sportive regionali nei territori sotto la giurisdizione del Comitato Olimpico dell’Ucraina.

Il CIO ha inoltre evidenziato che il COR ha confermato di non svolgere attività in tali aree.

Gli atleti e le squadre russe potranno quindi tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche, a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali. Resta ancora in sospeso la decisione sulla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera o suonare l’inno nazionale durante i Giochi.

Posizione del CIO e reazioni

Il CIO ha ribadito che continuerà a non organizzare eventi in Russia, né a invitare funzionari governativi o statali russi ai propri eventi. Ha precisato che la decisione odierna non implica un mutamento della sua posizione sull’invasione dell’Ucraina, verso la quale mantiene una «ferma condanna».

La decisione è stata accolta con favore a Mosca. Il ministro russo dello Sport, Mikhail Degtyarev, ha dichiarato su Telegram che «il CIO sta inviando un segnale chiaro: il movimento olimpico deve rimanere libero dalla politica». Ha aggiunto che la Russia prevede di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi del 2028, definendo il «ritorno del nostro Paese nella famiglia olimpica un via libera per le federazioni internazionali al ripristino dei diritti di tutti i nostri atleti».

Contesto storico e prospettive

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, svoltesi nel 2021, la delegazione russa aveva schierato oltre 300 atleti, conquistando 71 medaglie. A seguito del bando imposto dal CIO, per Parigi 2024 e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, solo 32 atleti provenienti da Russia e Bielorussia hanno potuto partecipare, e unicamente come atleti neutrali.

Ora il CIO ha dato il via libera alle singole federazioni per decidere in merito alla partecipazione degli atleti russi, lasciando aperta la possibilità che per alcune discipline le porte restino ancora chiuse.

Dettagli e monitoraggio

La sospensione del Comitato Olimpico Russo, in vigore dal 12 ottobre 2023, è stata revocata in via provvisoria. Questa decisione, scaturita da un’analisi approfondita della Commissione Affari Legali del CIO, ha rilevato l’assenza di organizzazioni sportive regionali russe nei territori ucraini e la conferma di nessuna attività in tali aree da parte del COR. Il CIO ha dichiarato che continuerà a monitorare la situazione e si riserva il diritto di adottare ulteriori provvedimenti se necessario.