Archiviato il Tour de France, la grande stagione del ciclismo si sposta in Spagna per uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario WorldTour: la Clásica San Sebastián 2026. Sabato 1° agosto, sulle strade dei Paesi Baschi, andrà in scena la 45ª edizione della corsa, caratterizzata da un tracciato esigente e ricchissimo di spunti tecnici.
Il Percorso: 221 km di fuoco tra Jaizkibel, Erlaitz e Murgil Tontorra
La gara si snoda su un totale di 221 km particolarmente impegnativi, dove le asperità principali si concentreranno negli ultimi 70 chilometri, destinati a fare enorme selezione.
I punti chiave del finale:
Jaizkibel: la salita simbolo della competizione, posizionata ora in un punto leggermente più defilato del percorso rispetto al passato, ma utile per iniziare a collaudare le gambe dei capitani.
Erlaitz: muro durissimo di 3,8 km con una pendenza media dell'11%, dove gli attacchi potrebbero infiammare la gara.
Murgil Tontorra: il vero giudice supremo della corsa. Una salita "a strappi" di poco più di 2 km con pendenza media al 10% e picchi spaventosi al 20%.
Dall'ultimo scollinamento sulla vetta del Murgil Tontorra mancheranno appena 8 km di discesa e pianura per raggiungere il traguardo di San Sebastián.
I Favoriti: Remco Evenepoel a caccia del poker storico
Il punto di riferimento numero uno della vigilia è indubbiamente Remco Evenepoel.
Il fenomeno belga si presenta ai nastri di partenza per conquistare una storica quarta vittoria, risultato che lo proietterebbe in solitaria come plurivincitore record della Clásica. A supportare le sue ambizioni la Red Bull, che schiera una formazione di primissimo livello con Giulio Pellizzari e Maxim Van Gils.
A contrastare lo strapotere di Evenepoel ci sarà un'agguerrita UAE Team Emirates, pronta a giocare le sue carte d'attacco con Jhonatan Narváez e il giovane talento Jan Christen.
Tra le altre minacce per la vittoria finale figurano:
Giulio Ciccone: il corridore abruzzese, vincitore dell'ultima edizione, punta al clamoroso bis basco;
Matteo Jorgenson: capitano solido adatto a percorsi mossi e selettivi;
Mauro Schmid, Richard Carapaz, Cristian Scaroni e Felix Gall.
I corridori della Clasica San Sebastian pic.twitter.com/RP342DEm3O— Alessandro Cheti (@girociclismo) July 31, 2026
Dove vedere la Clásica San Sebastián 2026 in TV e Streaming
La gara sarà coperta integralmente dai canali Eurosport e dalle relative piattaforme digitali:
In TV: Eurosport a partire dalle ore 15:00;
In Streaming: Discovery+ e HBO Max;
Orario d'arrivo previsto: tra le 16:30 e le 16:45.