Il Tour de France si trova nel bel mezzo di un'ondata di caldo torrido che sta mettendo a dura prova la carovana e i corridori in Francia. Una situazione climatica estrema che ha spinto la maglia gialla, Tadej Pogačar, a invocare una rivoluzione radicale del calendario ciclistico. La replica del direttore del Tour, Christian Prudhomme, non si è fatta attendere: un "no" secco e categorico all'ipotesi di spostare la Grande Boucle fuori dal suo storico posizionamento estivo.

Intervenuto giovedì sera al programma Vélo Club sulla TV francese, Prudhomme ha blindato la tradizione, mostrandosi fortemente scettico anche rispetto all'ipotesi di anticipare l'orario di partenza delle tappe al mattino per evitare i picchi di temperatura pomeridiani.

"Certo, ci sono cose che dovranno essere cambiate e senza dubbio ci sono cose da migliorare, ma per quanto riguarda la modifica della data di luglio, è un no categorico", ha tagliato corto il direttore del Tour.

Luglio resta sacro: i tre pilastri della storia

Per giustificare l'inamovibilità della corsa, Prudhomme ha fatto appello alla storia profonda e all'identità stessa della manifestazione, spiegando che il Tour è "nato tre volte" proprio nel mese di luglio:

Nel 1903: l'anno della sua fondazione originaria. Nel 1910: con l'introduzione delle leggendarie tappe di alta montagna nei Pirenei. Nel 1936: con l'avvento delle ferie pagate in Francia, che permise al grande pubblico di riversarsi sulle strade in bicicletta, decretando il successo popolare del mito in giallo.

“Il cambiamento climatico è molto reale, quindi forse un giorno...

Ma al momento non è in programma”, ha ammesso Prudhomme, ribadendo che luglio rimane intoccabile.

Il nodo logistico delle partenze mattutine

Pogačar, parlando durante il fine settimana, era stato chiaro: "Se avessi il potere, cambierei tutto il calendario per evitare i luoghi caldi a luglio e agosto. Il prossimo passo fattibile dovrebbe essere quello di anticipare le tappe".

Tuttavia, anche l'opzione del mattino si scontra con la complessa macchina organizzativa gestita da ASO. Dagli anni '80, gli orari sono stati progressivamente posticipati per andare incontro alle esigenze televisive, ma secondo Prudhomme esistono enormi ostacoli logistici:

Alloggi e assembramenti: far partire la corsa presto richiederebbe che l'intera carovana e i corridori alloggino nei pressi del via.

Geografia del Tour: questo vincolo costringerebbe gli organizzatori a scegliere sempre e solo grandi città come sedi di partenza.

L'essenza della corsa: “Il Tour presenta grandi città, paesi di medie dimensioni e villaggi più piccoli. Questa è l'essenza stessa della nostra corsa”, ha rivendicato il direttore.

Prudhomme ha poi fatto un parallelo con il ciclismo femminile, ricordando come nelle Classiche di primavera (come Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi) le atlete abbiano lottato per ottenere partenze posticipate.

“Ora ci viene chiesto di far partire gli uomini in un momento in cui le donne non volevano più partire. Sono problemi che non si possono risolvere sull'onda dell'emotività o nel calore del momento”.

La difesa del percorso: "Il Tour non è chiuso"

Oltre al meteo, Prudhomme ha dovuto difendere il disegno del Tour di quest'anno dalle critiche di chi accusa il percorso di aver già ucciso la suspense. Nonostante i proclami di ASO su una corsa aperta fino all'ultimo weekend, lo strapotere di Pogačar – reduce dalle vittorie schiaccianti a Gavarnie-Gèdre e Le Lioran – lo vede già saldamente in maglia gialla con un vantaggio di 3'36” su Jonas Vingegaard.

“Era il chiaro favorito e, naturalmente, lo è ancora di più ora”, ha ironizzato Prudhomme.

“In un Tour progettato per arrivare a un crescendo – e sto ridendo di me stesso mentre lo dico – avete assolutamente ragione a fare questo appunto. Ma lo ripeto, mancano ancora nove tappe, comprese quelle di alta montagna. Posso confermare che la penultima tappa sarà la più dura della storia del Tour a quel punto della gara. Forse Pogačar dominerà ancora di più, ma potrebbe anche succedere il contrario”.