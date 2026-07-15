L'American League ha battuto la National League per quattro a zero nell'All-Star Game MLB. La partita, dominata dai lanciatori e da un attacco decisivo nel primo inning, ha visto Cody Bellinger dei New York Yankees protagonista.

Il momento chiave è giunto nel primo inning. Il lanciatore dei Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, ha concesso basi piene con due eliminati. Bellinger ha colpito una valida da due punti, seguito dal compagno Ben Rice con un singolo da un punto. I due Yankees hanno così prodotto tre delle quattro segnature dell'American League.

Prestazioni chiave e dominio sul monte

La vittoria dell'American League è stata costruita sulla prestazione dei suoi undici lanciatori, che hanno limitato la National League a sole tre valide e due basi su ball, registrando quindici strikeout. Dylan Cease dei Toronto Blue Jays ha eliminato tre dei quattro battitori affrontati. Miguel Vargas dei Chicago White Sox ha sigillato il punteggio sul quattro a zero con un fuoricampo. Per la National League, Pete Crow-Armstrong dei Chicago Cubs ha ottenuto una delle valide, mentre Junior Caminero dei Tampa Bay Rays ha evitato un infortunio dopo essere stato colpito alla mano da un lancio a quasi 98 miglia orarie.

Cody Bellinger MVP: un ritorno trionfale

La prestazione di Cody Bellinger, con una valida su tre turni e due punti battuti a casa, gli è valsa il premio di MVP dell'All-Star Game.

È il quarto giocatore degli Yankees a ricevere questo riconoscimento, dopo Derek Jeter, Mariano Rivera e Giancarlo Stanton. Tornato All-Star per la terza volta in carriera e la prima dal 2019, Bellinger ha commentato: "Significa molto. Me lo sto godendo davvero. Essere All-Star è difficile, non è scontato come pensavo da giovane." In questa stagione, Bellinger, con una media battuta di .254 e 11 fuoricampo, ha firmato un contratto quinquennale da 162,5 milioni di dollari, sostituendo l'infortunato Aaron Judge nel lineup titolare.

Il successo dell'American League, la prima shutout nell'All-Star Game dal 2013, consolida il suo predominio nella manifestazione, con undici vittorie nelle ultime tredici edizioni.