Pierluigi Collina, figura di spicco nel mondo arbitrale in qualità di responsabile degli arbitri e presidente della commissione arbitrale della FIFA, ha tracciato un bilancio decisamente positivo in merito all'applicazione delle nuove regole introdotte per i Mondiali 2026. L'obiettivo principale di tali innovazioni era chiaro: ridurre drasticamente le perdite di tempo e, di conseguenza, incrementare il tempo effettivo di gioco. Secondo Collina, queste modifiche si sono rivelate non solo efficaci, ma hanno anche contribuito a rendere le partite più dinamiche e godibili.

Le normative specifiche per ottimizzare il flusso di gioco

Prima dell'inizio del prestigioso torneo, sono state implementate diverse normative mirate a ottimizzare il flusso del gioco. Tra le disposizioni più significative, spicca l'introduzione di un limite di cinque secondi per l'esecuzione di un rinvio dal fondo o di una rimessa in gioco, un tempo massimo di dieci secondi per completare una sostituzione e l'obbligo per i giocatori infortunati di lasciare il campo per almeno un minuto. Collina ha sottolineato con enfasi come “tutte queste misure siano state rispettate in linea generale e si siano rivelate molto efficaci, venendo unanimemente considerate innovazioni molto positive” da tutti gli addetti ai lavori e dagli osservatori.

Strategie contro le tattiche dilatorie e per un ritmo più elevato

L'intento di fondo di queste riforme è duplice: da un lato, accelerare il ritmo delle partite, dall'altro, scoraggiare con decisione le tattiche dilatorie che in passato hanno spesso frammentato il gioco. A tal fine, gli arbitri hanno ricevuto precise istruzioni: pur mantenendo la tolleranza per i normali contatti calcistici, devono prestare una particolare attenzione a situazioni tattiche specifiche. Un esempio lampante è rappresentato dai giocatori in attacco che cercano di impedire ai difensori di muoversi liberamente, in particolare con l'intento di ostacolare il portiere avversario. Collina ha chiarito che “allenatori e giocatori ne sono stati informati”, rendendo quindi prevedibile e giustificata la sanzione di tali falli da parte degli arbitri.

L'approvazione dell'IFAB e l'evoluzione del regolamento

Queste importanti modifiche non sono state isolate, ma si inseriscono in un contesto di evoluzione regolamentare più ampio. L'International Football Association Board (IFAB), l'organo custode delle regole del calcio, aveva già approvato un pacchetto completo di misure a fine febbraio, con l'esplicito intento di migliorare il ritmo delle partite e ridurre le perdite di tempo in vista proprio dei Mondiali 2026. Oltre ai già citati tempi limite per rimesse laterali, calci di rinvio e sostituzioni, e al minuto di permanenza fuori dal campo in caso di infortunio, il pacchetto includeva anche alcune revisioni al sistema VAR. Queste riguardavano casistiche specifiche come l'assegnazione di cartellini rossi derivanti da un secondo giallo o la correzione di angoli assegnati erroneamente. L'insieme di queste riforme mira a garantire un'esperienza di gioco più fluida, equa e decisamente più coinvolgente per tutti gli appassionati.