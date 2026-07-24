Il pilota americano Colton Herta ha rivelato sorprendenti analogie tra la guida di una monoposto di Formula 1 e quella di un IndyCar. Questa constatazione è emersa dopo la sua seconda sessione di prove libere (FP1) con il team Cadillac in occasione del Gran Premio d’Ungheria. Herta ha completato un totale di 28 giri senza riscontrare problemi significativi, registrando un distacco di un solo secondo dal suo compagno di squadra, Sergio Pérez. Ha evidenziato come, in determinate fasi della guida, l'esperienza in F1 gli sia apparsa notevolmente simile a quella in IndyCar.

Le similitudini al volante

“Direi che, se mai, è l’opposto di quanto ci si aspetterebbe per un debuttante in FP1 quest’anno”, ha spiegato Herta, commentando le sue impressioni. Ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda la capacità di frenare e inserirsi in curva, la F1 è probabilmente più vicina a un IndyCar, almeno in quel frangente specifico. Il motore di Formula 1, tuttavia, dispone di molta più potenza, specialmente nella coppia iniziale e nelle marce basse. Questo implica che in un IndyCar è necessario essere molto più lineari nell'apertura del gas, senza poter combinare eccessivamente gli input. Nonostante ciò, l’ingresso e la fase centrale della curva sono in realtà abbastanza simili tra le due categorie”.

La complessità del cambio di categoria

Herta ha ammesso che il vero ostacolo nella sua carriera non risiede nel passaggio dalla Formula 2 alla Formula 1, bensì nel percorso inverso. “È probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai fatto in carriera”, ha dichiarato, riferendosi all'esperienza di tornare a guidare una F2 dopo aver avuto modo di testare una F1. La differenza di velocità tra le due vetture è, a suo dire, enorme. In Formula 1, si entra in curva a velocità decisamente superiori, si frena e si eseguono tutte le manovre più tardi. La sfida maggiore, quindi, non è l'ascesa, ma il ritorno: “Tornare dalla F1 alla F2 e cercare di rallentare tutto, tutti gli input. Si arriva a velocità molto più basse, ma potresti dover frenare in alcune curve trenta o quaranta metri prima, il che rende difficile abituarsi.

Ti sembra di andare molto più lento, ma poi devi frenare prima. Penso sia abbastanza difficile saltare tra le due”.

Un'esperienza più agevole all'Hungaroring

Riguardo alla sua seconda apparizione in un weekend di gara di F1, Herta ha trovato il circuito dell’Hungaroring particolarmente favorevole per affinare le sue prestazioni giro dopo giro. “È stato nel complesso piacevole”, ha commentato. Ha descritto l'esperienza di alternare la guida tra F1 e F2 come “molto intensa”, ma ha sottolineato che, dal punto di vista della Formula 1, è stato “molto piacevole poter guidare di nuovo la macchina e vedere tutti e lavorare con tutti”. Ha inoltre affermato che questa sessione è stata “al cento per cento molto più facile rispetto a Barcellona”.

Herta ha percepito di aver compreso meglio le caratteristiche della vettura e di aver trovato il ritmo più rapidamente. Sebbene la strada per la perfezione sia ancora lunga, ha dichiarato di essersi sentito “subito più a suo agio al primo giro”.

Il percorso di Colton Herta verso la Formula 1

Colton Herta, dopo aver lasciato la IndyCar dove aveva conquistato il titolo di vicecampione nel 2024, ha intrapreso il percorso in Formula 2. L'obiettivo principale di questa scelta è accumulare i punti necessari per ottenere la superlicenza, indispensabile per poter aspirare a una futura carriera in Formula 1. Il pilota aveva già debuttato in una sessione di FP1 a Barcellona nel mese di giugno. Questa seconda sessione in Ungheria si inserisce come un ulteriore e significativo passo all'interno del suo ambizioso programma di sviluppo con il team Cadillac, consolidando la sua preparazione per un eventuale futuro nel massimo campionato automobilistico.