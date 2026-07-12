Il Scottish Open 2026 si terrà al prestigioso Renaissance Club di North Berwick, confermando un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 1,575 milioni di dollari, mantenendo gli stessi importi delle ultime tre edizioni. Questa decisione sottolinea una notevole stabilità finanziaria per il torneo, che si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario golfistico internazionale.

Dettagli Economici dell'Edizione 2026

L'edizione 2026 del Scottish Open mantiene inalterati i suoi parametri economici principali.

Il montepremi totale, fissato a 9 milioni di dollari, rimane invariato rispetto alle edizioni precedenti. Analogamente, il premio destinato al vincitore si conferma per il quarto anno consecutivo a 1,575 milioni di dollari. Questa costanza è particolarmente significativa, considerando che solo due anni fa il montepremi complessivo ammontava a 8 milioni di dollari, evidenziando un percorso di crescita che ha portato a una stabilizzazione a livelli elevati.

La Ripartizione dei Premi

La distribuzione dei premi per il Scottish Open 2026 segue una progressione definita, garantendo riconoscimenti economici a un'ampia platea di partecipanti. Il giocatore che si classificherà al secondo posto riceverà un importo di 985.500 dollari, mentre il terzo classificato si aggiudicherà 590.850 dollari.

Per il quarto posto sono previsti 441.000 dollari, e il quinto classificato incasserà 373.500 dollari. Questa ripartizione prosegue con importi gradualmente inferiori per tutte le posizioni successive, fino al 71° classificato, che porterà a casa 18.900 dollari, a testimonianza della capillare copertura economica dell'evento.

Contesto e Evoluzione del Torneo

Il Scottish Open si conferma un appuntamento di primaria importanza nel calendario golfistico internazionale, grazie anche alla sua natura di evento co-sanzionato dal PGA Tour e dal DP World Tour. Questa collaborazione strategica ha contribuito a elevare il profilo del torneo e, di conseguenza, il suo valore economico. Nel corso degli anni, il montepremi ha registrato una crescita costante: da 7 milioni di dollari nelle edizioni precedenti al 2022, è salito a 8 milioni di dollari nel 2022, per poi raggiungere gli attuali 9 milioni di dollari.

Tale evoluzione riflette l'importanza e il prestigio crescenti che l'evento ha acquisito sulla scena mondiale del golf.

Variazioni Nelle Cifre dei Premi

Nonostante la conferma del montepremi complessivo di 9 milioni di dollari per il 2026, si riscontrano lievi discrepanze nelle cifre relative ai premi individuali. Per il vincitore, viene talvolta indicato un importo di 1,62 milioni di dollari, leggermente superiore ai 1,575 milioni di dollari precedentemente menzionati. Similmente, per il secondo classificato, alcune indicazioni riportano 981.000 dollari, a fronte dei 985.500 dollari ufficiali. Queste differenze marginali potrebbero derivare da diverse metodologie di calcolo delle percentuali o da specifiche modalità di conversione applicate dai vari circuiti, ma non alterano la sostanza del montepremi totale.