Il Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), riunitosi a Roma, ha deliberato l'ammissione di tutte le società aventi diritto ai campionati di Serie A, Serie A2 maschile e Serie A1 femminile per la stagione sportiva 2026-2027. La decisione è giunta dopo l'esito positivo dei controlli effettuati dalla Commissione indipendente e dalla Lega Basket Serie A, che hanno confermato la regolarità delle posizioni di tutte le squadre coinvolte.

Per quanto riguarda la Serie A1 femminile, l'organico è stato completato con l'ammissione, subordinata al superamento di ulteriori controlli previsti, delle società Pol.Battipagliese e Acli Jolly Livorno.

Il Consiglio federale ha inoltre concluso positivamente l'iter relativo ai trasferimenti di sede a Roma, richiesti dalle società Pallacanestro Brescia e Guerino Vanoli Basket Srl.

Revoca dell'affiliazione per Trapani Shark

Durante la medesima seduta, il Consiglio federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione per la società Trapani Shark. Il provvedimento è stato adottato in seguito al mancato risanamento dello stato di morosità entro il termine dell'anno sportivo 2025-2026, come dichiarato dalla commissione vertenze arbitrali. Questa misura evidenzia l'impegno della Federazione nel garantire la disciplina economica e la conformità regolamentare delle società partecipanti ai campionati nazionali.

Nazionale maschile e conferme nello staff

Il Consiglio federale ha anche rivolto l'attenzione alla nazionale maschile di pallacanestro, che il 31 agosto affronterà la Serbia alla Vitrifrigo Arena di Pesaro nella seconda gara della prima 'finestra' della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli Azzurri giocheranno in trasferta contro la Bosnia Erzegovina il 28 agosto.

Sono stati espressi complimenti a coach Marco Ramondino e allo staff tecnico della Nazionale per le due vittorie ottenute nell'ultima 'finestra' della prima fase, in Islanda e a Bologna contro la Lituania. Infine, Luigi Datome, già capodelegazione, è stato confermato Coordinatore delle attività del Settore squadre nazionali maschili fino al 30 settembre 2028, assicurando continuità e leadership in un ruolo chiave per il futuro della pallacanestro italiana.